Грибок-паразит превращает самцов мух в некрофилов

Ученые обнаружили странное поведение самцов мух, которые пытались спариться с мертвыми самками, погибшими от грибка-паразита Entomophthora muscae. Очевидно, что такая близость поспособствует дальнейшему распространению грибка, но механизм такого явления был не до конца ясен.

Для того, чтобы проверить это, Хенрик де Файн Лихт и Андреас Наундруп Хансен из Университета в Копенгагене заразили самок мух грибком, и сразу после их смерти поместили тела в чашки Петри. Затем в чашку Петри отправляли здорового самца и следили за его поведением. Также были проведены контрольные эксперименты с мертвыми, но не инфицированными грибком самками.

Ученые обнаружили, что вероятность попыток спаривания самцов с инфицированными самками была в пять раз выше, чем с неинфицированными. Они отметили, что иногда при активном спаривании образуется облако спор грибка, но даже простого контакта было достаточно, чтобы заразить здорового самца грибком.

В другом эксперименте здоровые самцы могли выбирать между двумя мертвыми самками в одной чашке, одна из которых была инфицирована, а другая нет. В итоге самцы почти всегда приближались к зараженным самкам.