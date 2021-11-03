Грибок-паразит превращает самцов мух в некрофилов
Ученые обнаружили странное поведение самцов мух, которые пытались спариться с мертвыми самками, погибшими от грибка-паразита Entomophthora muscae. Очевидно, что такая близость поспособствует дальнейшему распространению грибка, но механизм такого явления был не до конца ясен.
Для того, чтобы проверить это, Хенрик де Файн Лихт и Андреас Наундруп Хансен из Университета в Копенгагене заразили самок мух грибком, и сразу после их смерти поместили тела в чашки Петри. Затем в чашку Петри отправляли здорового самца и следили за его поведением. Также были проведены контрольные эксперименты с мертвыми, но не инфицированными грибком самками.
Ученые обнаружили, что вероятность попыток спаривания самцов с инфицированными самками была в пять раз выше, чем с неинфицированными. Они отметили, что иногда при активном спаривании образуется облако спор грибка, но даже простого контакта было достаточно, чтобы заразить здорового самца грибком.
В другом эксперименте здоровые самцы могли выбирать между двумя мертвыми самками в одной чашке, одна из которых была инфицирована, а другая нет. В итоге самцы почти всегда приближались к зараженным самкам.
Команда подозревала, что мух привлекал сильный, немного сладковатый и похожий на запах травы аромат грибка. Поместив электрод на кончик усиков мухи, ученые проследили, как запах грибка стимулирует электрический ток в мозгу насекомого. Чтобы узнать, какие химические вещества выделяет гриб, Андреас Нансен провел еще один эксперимент.
Работая с химиками-экологами из Шведского университета сельскохозяйственных наук, он выяснил, что инфицированные грибком мухи содержат гораздо больше химикатов, чем здоровые мухи. При этом наличие и численность некоторых из веществ зависит от того, как долго муха была инфицирована.
Ранее ученые обнаружили, что некоторые химические вещества (алканами с метил-разветвленной цепью) стимулируют самцов домашних мух к спариванию. Исследователи не смогли идентифицировать специфический химический «афродизиак» гриба, но они говорят, что, если бы его можно было выделить и изготовить, он мог бы быть полезен в качестве приманки для ловли домашних мух.
Грибок-паразит энтомофтора манипулирует мухами, побуждая их взлетать на возвышенности, откуда он выпускает свои споры, чтобы заразить как можно больше здоровых мух. Этой тактикой пользуются многие паразитические грибки, поражающие насекомых.