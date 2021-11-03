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Насекомые

Грибок-паразит превращает самцов мух в некрофилов

National Geographic Россия
03 ноября 2021
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Самец комнатной мухи поедает споры грибка с трупа самки
Фото: Filippo Castelucci
Феромоны грибка побуждают самцов спариваться с зараженными мухами, даже если те уже мертвы.

Ученые обнаружили странное поведение самцов мух, которые пытались спариться с мертвыми самками, погибшими от грибка-паразита Entomophthora muscae. Очевидно, что такая близость поспособствует дальнейшему распространению грибка, но механизм такого явления был не до конца ясен.

Для того, чтобы проверить это, Хенрик де Файн Лихт и Андреас Наундруп Хансен из Университета в Копенгагене заразили самок мух грибком, и сразу после их смерти поместили тела в чашки Петри. Затем в чашку Петри отправляли здорового самца и следили за его поведением. Также были проведены контрольные эксперименты с мертвыми, но не инфицированными грибком самками.

Ученые обнаружили, что вероятность попыток спаривания самцов с инфицированными самками была в пять раз выше, чем с неинфицированными. Они отметили, что иногда при активном спаривании образуется облако спор грибка, но даже простого контакта было достаточно, чтобы заразить здорового самца грибком. 

В другом эксперименте здоровые самцы могли выбирать между двумя мертвыми самками в одной чашке, одна из которых была инфицирована, а другая нет. В итоге самцы почти всегда приближались к зараженным самкам.

«Что-то привлекает их почти как афродизиак, возможно, доводящий их сексуальную активность до сверхъестественного уровня», – Андреас Наундруп Хансен.

Команда подозревала, что мух привлекал сильный, немного сладковатый и похожий на запах травы аромат грибка. Поместив электрод на кончик усиков мухи, ученые проследили, как запах грибка стимулирует электрический ток в мозгу насекомого. Чтобы узнать, какие химические вещества выделяет гриб, Андреас Нансен провел еще один эксперимент.

Работая с химиками-экологами из Шведского университета сельскохозяйственных наук, он выяснил, что инфицированные грибком мухи содержат гораздо больше химикатов, чем здоровые мухи. При этом наличие и численность некоторых из веществ зависит от того, как долго муха была инфицирована.

Ранее ученые обнаружили, что некоторые химические вещества (алканами с метил-разветвленной цепью) стимулируют самцов домашних мух к спариванию. Исследователи не смогли идентифицировать специфический химический «афродизиак» гриба, но они говорят, что, если бы его можно было выделить и изготовить, он мог бы быть полезен в качестве приманки для ловли домашних мух.

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Грибок-паразит энтомофтора манипулирует мухами, побуждая их взлетать на возвышенности, откуда он выпускает свои споры, чтобы заразить как можно больше здоровых мух. Этой тактикой пользуются многие паразитические грибки, поражающие насекомых. 

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