Гусеница Dalceridae будто сделана из желе. Почему она такая?

Эта похожая на мармелад гусеница относится к семейству молей Dalceridae, обитающих в американских тропиках. Своим студенистым телом с шипами и ярким окрасом она очень напоминает голожаберного моллюска, который также имеет мягкие выросты на спине (вторичные кожные жабры) и броскую окраску, призванную предупреждать хищников о его ядовитости. Но зачем такой окрас гусеницам Dalceridae?

Несмотря на то, что эти гусеницы обладают заметным внешним видом и проводят много времени на листьях деревьев, будто они не опасаются птиц и других хищников, Dalceridae не ядовиты. От своих врагов, по предположениям ученых, гусеницы защищаются другим способом. Так, если хищник попытается схватить эту гусеницу, то она пожертвует частью своего покрова (например, парой шипов) и ускользнет от неприятеля.

Оторванные выросты, предполагают ученые, вскоре отрастут, подобно тому, как ящерица восстанавливает утраченную часть хвоста. К тому же, как показали наблюдения, некоторые муравьи не могут атаковать этих гусениц из-за их желеобразного тела. Муравьи нередко застревают мандибулами и лапками в студенистой гусенице. Им приходится сразу же отступать, чтобы избавиться от липкого вещества на своих конечностях.

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