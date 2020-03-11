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Насекомые

«Инопланетное» насекомое с причудливыми рогами назвали в честь Леди Гаги

11 марта 2020
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Фото: L. Brian Stauffer
Познакомьтесь с очередным удивительным представителем семейства горбаток.

Насекомое, теперь известное как Kaikaia gaga, представляет новый род и вид горбаток, или бодушек, равнокрылых насекомых из подотряда цикадовых. Его описал Брендан Моррис, аспирант из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне. По словам Морриса, горбатки — самое удивительное семейство насекомых, о которых большинство людей никогда не слышало (что очень и очень прискорбно).

«Я люблю необычные формы и цвета. Поражаюсь, как семейство, которому около 40 миллионов лет, имеет такое разнообразие форм. Мне кажется, что подобного мы не увидим ни у одного другого семейства насекомых», — Брендан Моррис.

Заметный знак отличия горбаток от остальных насекомых – видоизмененная переднеспинка. С помощью нее они могут прикинуться кем и чем угодно, а цель маскировки одна: не быть похожими на аппетитную добычу. Некоторые отрастили себе причудливые рога, другие приобрели форму и цвет звериного помета, третьи притворяются колючим листком. Встречаются горбатки на растениях по всему миру,но наибольшее их разнообразие отмечено в Южной Америке.

Чтобы привлечь внимание к новому виду Моррис назвал его в честь Леди Гаги, певицы с собственным ярким и неповторимым стилем.

«Если уж кого‑то и называть в честь Леди Гаги, так это горбатку, потому что у нее есть эти безумные рога и странное чувство стиля. Она не похожа ни на что, что вы когда-либо видели», — Брендан Моррис.
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Kaikaia gaga
Фото: L. Brian Stauffer
Горбатки
На фото шесть видов горбаток, в верхнем ряду: Platycotis tuberculata, представитель рода Cymbomorpha и спаривающаяся пара Cyphonia clavata. Внизу: Nessorhinus graciloides, Turrialbia felina и представитель рода Membracis.
Фото: Gernot Kunz and Christopher Dietrich

Kaikaia gaga имеет отличия от других горбаток, найденных вместе с ней почти 30 лет назад в тропическом лесу недалеко от тихоокеанского побережья Никарагуа. Она была одним из примерно 1000 экземпляров, которые Моррис позаимствовал в Музее естественной истории Карнеги в Питтсбурге в рамках своего исследования.

 

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Таксономисты насекомых в первую очередь изучают форму головы и тела, волосы на ногах и брюшке, а также гениталии, чтобы отличить одну группу насекомых от другой. Когда Моррис взглянул на этот конкретный образец под стереоскопом, он заметил некоторые необычные характеристики. Часть грудной клетки — прямо за головой — была рогатой, как у многих других экземпляров, но волоски на ногах отличали ее от других горбаток, которых видел исследователь.

Моррису не удалось взять образец ДНК Kaikaia gaga, и он планирует отправиться в Никарагуа на поиски живых экземпляров этого вида.