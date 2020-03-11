«Инопланетное» насекомое с причудливыми рогами назвали в честь Леди Гаги

Заметный знак отличия горбаток от остальных насекомых – видоизмененная переднеспинка. С помощью нее они могут прикинуться кем и чем угодно, а цель маскировки одна: не быть похожими на аппетитную добычу. Некоторые отрастили себе причудливые рога, другие приобрели форму и цвет звериного помета, третьи притворяются колючим листком. Встречаются горбатки на растениях по всему миру,но наибольшее их разнообразие отмечено в Южной Америке.

Чтобы привлечь внимание к новому виду Моррис назвал его в честь Леди Гаги, певицы с собственным ярким и неповторимым стилем.