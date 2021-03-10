Инвазивный азиатский бамбуковый жук распространился по всей Европе

Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из Центра естественной истории Гамбургского университета, сообщила о чрезмерном распространении в Европе азиатского бамбукового усача (Chlorophorus annularis).
Как отмечают исследователи, в нашем глобализированном мире, который уже стал жертвой изменения климата и утраты биоразнообразия, неместные виды представляют дополнительную угрозу для экосистем. Рост числа новых зарегистрированных чужеродных видов вызывает серьезную озабоченность как ученых, так и у международных и национальных учреждений. Однако исследования неместных видов по-прежнему ограничиваются небольшой долей организмов, которые являются особенно вредными.
Одним из множества инвазивных видов, о котором в настоящее время не хватает эффективных и скоординированных исследований, является Chlorophorus annularis. Насекомое встречается в Юго-Восточной Азии, питается множеством растений, но предпочитает бамбук.
Благодаря международной торговле бамбуком этот вид постоянно расширяет свое распространение по всему миру. Его первое появление в Европе было зафиксировано еще в 1924 году, тогда насекомое заметили в Великобритании.
Чтобы выяснить, насколько сильно вид распространился по континенту, ученые обратились к данным платформ гражданской науки, таких как iNaturalist, iRecord и Waarneming.nl. В результате исследователи официально подтвердили присутствие азиатского бамбукового мотылька в Бельгии и Нидерландах. В общей сложности было сообщено о 13 новых интродукциях жука в Европу, что означает 42-процентное расширение ареала насекомого на континенте.
Авторы работы отмечают возрастающий потенциал гражданской науки для устранения пробелов в мониторинге инвазивных видов. Они предлагают создавать специализированные платформы с целью ознакомления непрофессиональных ученых с интересующими неместными видами и предоставления им более сложных инструментов отчетности.