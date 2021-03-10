Инвазивный азиатский бамбуковый жук распространился по всей Европе

Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из Центра естественной истории Гамбургского университета, сообщила о чрезмерном распространении в Европе азиатского бамбукового усача (Chlorophorus annularis).

Как отмечают исследователи, в нашем глобализированном мире, который уже стал жертвой изменения климата и утраты биоразнообразия, неместные виды представляют дополнительную угрозу для экосистем. Рост числа новых зарегистрированных чужеродных видов вызывает серьезную озабоченность как ученых, так и у международных и национальных учреждений. Однако исследования неместных видов по-прежнему ограничиваются небольшой долей организмов, которые являются особенно вредными.

Одним из множества инвазивных видов, о котором в настоящее время не хватает эффективных и скоординированных исследований, является Chlorophorus annularis. Насекомое встречается в Юго-Восточной Азии, питается множеством растений, но предпочитает бамбук.