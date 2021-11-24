Как альпийские крохотки-моли удивили ученых

В высокогорных областях Южной Европы произрастает рододендрон ржавый (Rhododéndron ferrugíneum) – красивое, но очень ядовитое растение, и животные избегают его. Те насекомые, которые питаются нектаром, еще могут использовать цветы, но не был известен ни один вид, готовый откладывать личинки в его ядовитых листьях. Даже альпийские бабочки и моли игнорируют рододендрон несмотря на его широкое распространение и сложности с поиском других растений.
Моли, которые не боятся токсичных соединений рододендрона, были обнаружены случайно: группа ученых изучала альпийских бабочек и во время передышки остановилась возле куста рододендрона. Неожиданно среди его листьев показалась гусеница.
Вскоре биологи вернулись в эту местность уже с определенной задачей: найти насекомых, облюбовавших ядовитое растение. Догадка подтвердилась: была обнаружена крупная и здоровая популяция моли-минёров. «Минёры» – это собирательное название разных насекомых, которые живут внутри растений и проделывают в них ходы («мины»). По тому, в каких частях растения появляются ходы, различают стеблевых, листовых и цветковых минёров.
Минёры известны среди представителей жесткокрылых, чешуекрылых, перепончатокрылых и двукрылых. Больше всего минёров – среди бабочек и моли, то есть отряда чешуекрылых. Их гусеницы начинают развитие в минах, и значительная часть их жизни проходит в толще листовой пластинки, где они питаются этой мякотью. Такая модель поведения отлично защищает гусениц и от непогоды, и от хищников.
Когда приходит время окукливания, гусеница покидает зараженный лист и образует паутину на нижней стороне или на соседнем листе. С помощью тонких шелковых нитей создается замысловатый «гамак», в котором происходит превращение куколки в имаго, и затем цикл повторяется. Изучив альпийских минёров в лаборатории, ученые с удивлением признали в них хорошо известное насекомое: Lyonetia ledi, бабочку из семейства крохотки-моли (Lyonetiidae).
И это стало новой неожиданностью. Lyonetia ledi могут питаться другими ядовитыми видами рододендрона, но делают они это по меньшей мере на расстоянии 400 км от этих мест, притом исключительно в болотистой местности. Ближайшая известная популяция этих насекомых обитает на границе Австрии и Чешской Республики.
Ученые попытались объяснить их присутствие на высоте 1800 метров в швейцарском регионе Нижний Энгадин и пристрастие к растениям, которых нет на болотах. По их мнению, около 22 000 лет назад и болотные виды рододендрона, и высокогорные росли на одной территории, а в последний ледниковый период, с изменением рельефа, произошло и разделение двух популяций бабочек. Часть Lyonetia ledi предпочли альпийские виды растений, а другие остались среди болотных.
И поскольку практически все представители фауны, встречающиеся там, где растет рододендрон ржавый, избегают его – биологам просто не приходило в голову поискать насекомое, не боящееся его токсичных свойств. Открытие в очередной раз показывает, насколько разнообразен мир природы, и насколько близко могут находиться новые знания.
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