Как альпийские крохотки-моли удивили ученых

И это стало новой неожиданностью. Lyonetia ledi могут питаться другими ядовитыми видами рододендрона, но делают они это по меньшей мере на расстоянии 400 км от этих мест, притом исключительно в болотистой местности. Ближайшая известная популяция этих насекомых обитает на границе Австрии и Чешской Республики.

Ученые попытались объяснить их присутствие на высоте 1800 метров в швейцарском регионе Нижний Энгадин и пристрастие к растениям, которых нет на болотах. По их мнению, около 22 000 лет назад и болотные виды рододендрона, и высокогорные росли на одной территории, а в последний ледниковый период, с изменением рельефа, произошло и разделение двух популяций бабочек. Часть Lyonetia ledi предпочли альпийские виды растений, а другие остались среди болотных.

И поскольку практически все представители фауны, встречающиеся там, где растет рододендрон ржавый, избегают его – биологам просто не приходило в голову поискать насекомое, не боящееся его токсичных свойств. Открытие в очередной раз показывает, насколько разнообразен мир природы, и насколько близко могут находиться новые знания.

Узнайте, как новый вид змей был обнаружен благодаря снимку в соцсетях.