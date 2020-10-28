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Насекомые

Как муравьи делают плоты из самих себя

Софья Демьянец
28 октября 2020
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Пузырьки воздуха, окружающие тела муравьев, позволяют остаться в живых даже тем муравьям, что формируют самый нижний слой плота
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Плот может быть создан из разного количества муравьев. Обычно его составляют от тысячи до семи тысяч особей.
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Огненные муравьи спасаются от наводнения на живом плоту из собственных тел.

Когда в городе начинается наводнение, люди собирают свои вещи и стараются подняться как можно выше воды. Совсем иначе поступают огненные муравьи (Solenopsis) во время затопления их места обитания. Чтобы не утонуть, муравьи этого рода приспособились создавать из собственных тел плоты.

С началом потопа огненные муравьи менее чем за две минуты сцепляются друг с другом и оказываются на плаву. Так, каждый муравей хватается мандибулами за лапку другого муравья, и сам в свою очередь позволяет ухватиться собрату за его лапку. А волоски, покрывающие тела всех муравьев, удерживают пузырьки воздуха, не давая утонуть этим насекомым. Таким образом получается надежный живой плот.

Когда сформирован первый, ближайший к воде, слой плота, муравьи переносят на него яйца, личинок и куколок, которых они успели спасти из муравейника. Муравьи путешествуют на плоту до тех пор, пока не достигнут суши, но прожить в таком состоянии они способны лишь несколько недель.

На видео вы можете увидеть, как муравьи готовятся к потопу и путешествуют на плоту:

Узнайте, как птицы пользуются муравьями-кочевниками.

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