Как муравьи делают плоты из самих себя

Когда в городе начинается наводнение, люди собирают свои вещи и стараются подняться как можно выше воды. Совсем иначе поступают огненные муравьи (Solenopsis) во время затопления их места обитания. Чтобы не утонуть, муравьи этого рода приспособились создавать из собственных тел плоты.

С началом потопа огненные муравьи менее чем за две минуты сцепляются друг с другом и оказываются на плаву. Так, каждый муравей хватается мандибулами за лапку другого муравья, и сам в свою очередь позволяет ухватиться собрату за его лапку. А волоски, покрывающие тела всех муравьев, удерживают пузырьки воздуха, не давая утонуть этим насекомым. Таким образом получается надежный живой плот.

Когда сформирован первый, ближайший к воде, слой плота, муравьи переносят на него яйца, личинок и куколок, которых они успели спасти из муравейника. Муравьи путешествуют на плоту до тех пор, пока не достигнут суши, но прожить в таком состоянии они способны лишь несколько недель.

На видео вы можете увидеть, как муравьи готовятся к потопу и путешествуют на плоту: