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Насекомые

Как на тихоокеанском острове победили желтых сумасшедших муравьев

Анастасия Баринова
24 июня 2021
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Фото: Crazy Ant Strike Team
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Фото: USGS
Инвазивный вид насекомых уничтожал птиц и других представителей фауны.

Один из множества существующих видов муравьев носит название «желтый сумасшедший» (англ. yellow crazy, лат. Anoplolepis gracilipes). Это прозвище получено из-за странных хаотичных движений в беспокойном состоянии. Насекомые, происходящие из Юго-Восточной Азии, стали инвазивным видом в Австралии и других местах, в том числе на удаленном атолле Джонстон в Тихом океане.

Это неинкорпорированная неорганизованная территория США, и ее проблемы решают власти этой страны. Когда в 2010 году муравьи заполонили острова атолла Джонстон, операцию по их удалению взяла на себя американская Служба охраны рыболовства и дикой природы.

Желтые сумасшедшие муравьи отличаются высокой плотностью своих колоний и агрессивностью. Распыляя свою токсичную кислоту, они поражают различных животных: от крабов до птиц. Контакт с этим веществом приводит к травмам наружных покровов и слепоте, а через 24 часа в большинстве случаев пострадавшая особь умирает. Муравьи предпочитают питаться падалью, и эта тактика охоты крайне эффективна.

При отсутствии естественных врагов они размножились и стали настоящей угрозой. На протяжении последних десяти лет биологи вместе с добровольцами искали пути уничтожения опасных вредителей, экспериментируя с различными приманками. Какая именно схема оказалась эффективной, не сообщается, но результат был достигнут: муравьев на атолле Джонстон не осталось.

Чтобы убедиться в этом, на территорию были привезены две собаки, обученные вынюхивать этот вид. Они нигде не нашли инвазивных падальщиков.

Миссия Crazy Ant Strike Team завершила свою работу, и теперь экологи займутся восстановлению среды обитания, а также уделят внимание предотвращению появления других инвазивных видов. По данным Службы охраны рыболовства и дикой природы США, атолл Джонстон является убежищем для десятков тысяч морских птиц 15 различных видов. Здесь живет крупнейшая в мире колония краснохвостого фаэтона (Phaethon rubricauda), и это единственное место обитания морских птиц на площади 1,5 миллиона квадратных километров в этой части океана.

Помимо атолла Джонстон, от муравьев страдают многие Гавайские острова — в первую очередь входящие в состав морского национального памятника Папаханаумокуакеа.

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