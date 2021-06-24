Как на тихоокеанском острове победили желтых сумасшедших муравьев

Это неинкорпорированная неорганизованная территория США, и ее проблемы решают власти этой страны. Когда в 2010 году муравьи заполонили острова атолла Джонстон, операцию по их удалению взяла на себя американская Служба охраны рыболовства и дикой природы.

Желтые сумасшедшие муравьи отличаются высокой плотностью своих колоний и агрессивностью. Распыляя свою токсичную кислоту, они поражают различных животных: от крабов до птиц. Контакт с этим веществом приводит к травмам наружных покровов и слепоте, а через 24 часа в большинстве случаев пострадавшая особь умирает. Муравьи предпочитают питаться падалью, и эта тактика охоты крайне эффективна.