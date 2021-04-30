Как осы-паразиты должны спасти сочинские каштаны

Вместе с тем, размножение торимуса происходит не так быстро, как самой вредительницы-орехотворки: в год он дает лишь одно поколение, накапливая необходимую для борьбы численность примерно в течение 3-4 лет. По этой причине быстрых результатов биологи не ждут.

Кроме того, неизвестно, как торимус воспримет климатические условия юга России, но альтернативы все равно нет. Первыми новый метод начнут испытывать Марьинское, Головинское и Дагомысское участковые лесничества.

Еще одна экологическая проблема Сочи – гибель самшитовых рощ.