Как осы-паразиты должны спасти сочинские каштаны

В Сочи, Сочинском национальном парке и в соседнем Кавказском заповеднике растут каштановые леса – массивы каштана посевного (Castánea satíva) с очень красивыми цветами и съедобными питательными плодами. Это дерево предпочитает влажный и теплый субтропический климат, образуя в подходящих условиях густые живописные леса. Но сейчас сочинские каштаны находятся в большой опасности: более половины деревьев погибло, а остальные вскоре могут повторить их судьбу.
Еще в 2016 году в этом районе обнаружили восточную каштановую орехотворку (Dryocosmus kuriphilus). Это опасный вредитель каштановых лесов, распространившийся по всему миру из Китая. Насекомое откладывает в почки каштана личинки, которые в дальнейшем образуют на черешках листьев патологические образования – галлы. Покрытые галлами каштаны слабеют, их способность к цветению и плодоношению уменьшается на 50-75%, и со временем дерево засыхает.
Орехотворка устойчива даже к сильно действующим химикатам, и потому в мире практикуется другой способ борьбы с нею: был найден вид насекомых, паразитирующий на орехотворке. Это разновидность осы, Torymus sinensis. Откладывая яйца в галлы орехотворки, эти осы уничтожают ее потомство, а галлы перестают причинять растению вред.
В начале 2000-х годов этот способ опробовали США и Япония, а с 2005 года таким же образом каштаны спасают в Европе. В России осы-торимусы не встречаются, поэтому возможность привезти сюда инвазивный вид долго рассматривалась специалистами. После оценки всех рисков также требовалось внести изменения в федеральное законодательство с целью разрешения использования энтомофага на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Наконец эти препятствия были преодолены, и недавно из Италии привезли тысячи торимусов: сначала в галлах, а после того, как осы вылупились в лабораторных условиях, их доставили в естественную среду.
Вместе с тем, размножение торимуса происходит не так быстро, как самой вредительницы-орехотворки: в год он дает лишь одно поколение, накапливая необходимую для борьбы численность примерно в течение 3-4 лет. По этой причине быстрых результатов биологи не ждут.
Кроме того, неизвестно, как торимус воспримет климатические условия юга России, но альтернативы все равно нет. Первыми новый метод начнут испытывать Марьинское, Головинское и Дагомысское участковые лесничества.
Еще одна экологическая проблема Сочи – гибель самшитовых рощ.