Как пьянеют пчелы

Видели ли вы когда-нибудь пьяную пчелу? Пчелы могут стать такими, например, в жаркую погоду, когда нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить. Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека.

Захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону, когда та пытается долететь до своего улья. Более того, насекомое порой может и вовсе не вспомнить, где находится её дом. Иногда пчела пьянеет до такой степени, что совсем не способна летать, а бывает и так, что от большого количества забродившего нектара пчела погибает.

Группа ученых из университета Оклахомы выяснила, что, подобно людям, пчелы после употребления алкоголя становятся агрессивными. Кроме того, пьяные пчелы сталкиваются с неприятием со стороны сородичей: их не пускают обратно в улей пчелы-стражники.

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