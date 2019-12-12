Как радиация влияет на насекомых? Смотрим на примере чернобыльских шмелей

Исследователи из Британского экологического общества выяснили, что радиация негативно влияет на использование шмелями энергии, увеличивая показатели их метаболизма и, следовательно, потребление пищи.

«Увеличение потребления нектара для отдельного насекомого может иметь важные экологические последствия, поскольку им, возможно, придется тратить больше времени на добычу нектара для своих индивидуальных потребностей. В результате рост колоний шмелей может быть нарушен, если для развивающегося выводка будет доступно меньше ресурсов. Это может сократить их количество в экосистеме», – отмечает Джессика Барроуз, принимавшая участие в исследовании.

Сокращение численности пчел и шмелей приведет к ухудшению экосистемных услуг опылителей и к более широкому воздействию на окружающую среду. Барроуз описывает современную зону отчуждения как «живую лабораторию, в которой можно изучать воздействие радиации как стрессора окружающей среды».