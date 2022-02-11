Как «секс-ловушки» помогут победить азиатских шершней

Ученые разрабатывают приманки для этих опасных насекомых.

В конце 2018 года французские медиа забили тревогу, сообщая о многочисленных случаях нападения на людей азиатских шершней (Vespa Velutina Nigrithorax). В результате укусов этих насекомых погибли несколько человек. Позже громадные шершни стали беспокоить и другие страны.

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Азиатские шершни, родиной которых является Китай, стали инвазивным видом для Франции. Известно, что эти насекомые наносят ущерб пчеловодству, охотясь на пчел и разрушая ульи (но некоторые пчелы нашли против них оружие). Смертельные случаи нападения этих шершней на людей только подтолкнули ученых к тому, чтобы придумать способ избавиться от них.

Объединившись с китайскими исследователями, они пришли к выводу, что для борьбы с шершнями необходимо «разговаривать с ними на их собственном языке». Таким образом начали разработку химических приманок, которые ученые прозвали «секс-ловушками».

«Люди общаются устно. Насекомые общаются с помощью химических сигналов. Например, находящийся в состоянии стресса рабочий шершень испускает сигнал тревоги, чтобы позвать на помощь; или, напротив, заставить своих сородичей улетать, чтобы избежать опасности. Единственный способ быть эффективным против азиатского шершня – это поговорить с ним. Мы должны говорить на его языке: сказать ему уйти или заманить его в ловушку», – Эрик Даррузе, преподаватель исследовательского института насекомых l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte.

Первые эксперименты ученых в этом направлении дали многообещающие результаты. В рамках проекта определены и используются половые феромоны шершней (frelons asiatiques на французском языке) для создания более эффективных ловушек.

Ученые обнаружили, что эти приманки «могут привлекать самцов в период размножения и отталкивать будущих маток от новых колоний». Ловушка, использующая такой метод, позволит «поймать самцов в большом количестве, прежде чем они смогут спариваться с будущими королевами колоний», – пишут исследователи.

Ученые надеются, что уже в ближайшее время будет найден рецепт наиболее эффективного соединения, приманивающего шершней, после чего борьба с ними начнется уже в естественных условиях.