Какие цвета привлекают комаров?

На природу лучше отправляться в синем, зеленом или белом. Впрочем, не факт, что это вас спасет.

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что комары, почуяв присутствие человека благодаря его дыханию, летят в сторону определенных цветов, включая красный, оранжевый, черный и голубой. Напротив, они игнорируют зеленый, фиолетовый, синий и белый цвета.

Исследователи считают, что эти результаты помогают объяснить, как комары находят людей, поскольку человеческая кожа, независимо от общей пигментации, излучает им в глаза сильный красно-оранжевый сигнал.

«Когда они чувствуют запах определенных соединений, таких как CO2 из нашего дыхания, это стимулирует комариные глаза сканировать определенные цвета и другие визуальные паттерны, которые связаны с источником этого запаха», – Джеффри Риффел, ведущий автор исследования.

«Один из самых частых вопросов, которые мне задают: "Что я могу сделать, чтобы комары меня не кусали?". Раньше я говорил, что комаров привлекают три основных фактора: ваше дыхание, ваш пот и температура вашей кожи. В этом исследовании мы обнаружили четвертый признак: красный цвет, который можно найти не только на вашей одежде – он также присутствует в коже каждого, независимо от оттенка кожи», – поясняет Риффел.

Исследователи наблюдали за комарами миниатюрных тестовых камерах, в которых распылялись специфические запахи и были представлены различные типы визуальных образов, таких как цветная точка или человеческая рука.

До распыления углекислого газа комары в основном игнорировали точку на дне камеры независимо от ее цвета. После распыления CO2 комары продолжали игнорировать точку, если она была зеленого, синего или фиолетового цвета. Но если точка была красной, оранжевой, черной или голубой, она явно привлекала насекомых.

«Представьте, что вы идете по улице и чувствуете запах пирога и корицы. Вероятно, это признак того, что поблизости есть пекарня, и вы можете начать искать ее. Здесь мы начали изучать, какие визуальные элементы ищут комары после того, как унюхали свою собственную версию пекарни», – Джеффри Риффел.

Глаз человека чувствителен к электромагнитному излучению в диапазоне длин волн 400-750 нанометров. Этот диапазон называется видимым излучением. Так, длина волны в 650 нм отображается как красный, а 450 нм – как синий.

Ученым неизвестно, воспринимают ли комары цвета так же, как и мы, но большинство цветов, которые насекомые предпочитают, уловив углекислый газ, соответствуют более длинным длинам волн света. Кожа человека, независимо от пигментации, также излучает длинноволновый сигнал в красно-оранжевом диапазоне.

Камера, в которой комарам предлагали разные визуальные сигналы после распыления углекислого газа Фото: Kiley Riffell

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые провели эксперименты с генетически измененными комарами. У одних была мутантная копия гена, необходимого для восприятия углекислого газа, а у других – изменено зрение так, что они не могли воспринимать длинные волны света. В обоих случаях комары больше не проявляли цветового предпочтения в камерах.

Исследователи отмечают, что знание того, какие цвета привлекают голодных комаров, а какие нет, может помочь в разработке более эффективных репеллентов, ловушек и других методов отпугивания комаров.