Каким бывает социальный паразитизм у муравьев?

Для своей работы ученые собрали образцы ДНК 101 вида Formica по всему миру и тщательно откалибровали эти данные по эволюционной шкале. Они показали, что эта супергруппа была одной из самых успешных в истории животного мира. Муравьи Formica впервые появились в Старом Свете около 30 миллионов лет назад и несколько раз расселялись по Новому Свету и обратно по Старому по мере того, как появлялись и исчезали сухопутные мосты-перешейки.

Исследователи обнаружили, что род Formica последний раз имел общего предка со своей сестринской группой Iberoformica около 33 миллионов лет назад и, вероятно, возник в Евразии в эпоху олигоцена после длительного периода глобального похолодания.

Центром муравьиной жизни является колония. Под возвышающимся холмом типичного муравейника ветвится сложная сеть тоннелей, которая может простираться на несколько метров под землю. Кроме того, муравьи хорошо адаптируются к любым условиям жизни. Они могут обитать на деревьях, под валунами или целиком под землей, без возведения муравейника.

Типичная колония состоит из одной или нескольких яйцекладок, множества бесплодных самок (рабочих, солдат) и, часто в зависимости от сезона, множества крылатых половых самцов и самок. Колонии могут быть разными по размеру, от небольших до настоящих мегаполисов. Например, у вида Formica fusca обнаружены колонии всего с 500 рабочими муравьями, в то время как у вида Formica yessensis размер колоний составляет до 300 миллионов рабочих особей.