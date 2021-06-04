Калифорния представила глобальный план спасения бабочек-монархов от ичезновения

Штат Калифорния объединился с группами по охране природы, биологами и десятками гражданских ученых, чтобы спасти бабочку вида данаида монарх (Danaus plexippus), которая когда-то процветала во всей Северной Америке.
Еще в 1980-х года популяция этих насекомых из семейства нимфалид оценивалась в 4,5 миллиона особей, в 2000-х годах их стало меньше в 20 раз, а в ноябре 2020 года добровольцы насчитали менее двух тысяч особей данаид. Таким образом, всего за четыре десятилетия популяция бабочек сократилась на 99 процентов.
Защитники природы начали высадку в Калифорнии 30 000 растений молочая, который имеет решающее значение для жизненного цикла бабочек, обеспечивая гусениц пищей на протяжении двух недель перед окукливанием. Каждой гусенице для полноценного развития требуется съедать в день около 30 листьев молочая.
Штат выделил 1,3 миллиона долларов реставрационной группе River Partners для восстановления 240 гектаров среды обитания монархов вдоль рек и ручьев в Калифорнии. К работе были привлечены как биологи, так и садоводы.
Как известно, молочай — ядовитое растение, но гусеницы данаид обладают иммунитетом к его яду и сами становятся ядовитыми для хищников. Это же растение ответственно за придание бабочкам яркой окраски. Однако в последние десятилетия возросшее использовании гербицидов привело к сокращению молочая.
В исследовании 2020 года, проведенном Обществом Xerces и Университетом Невады в Рино, были изучены различные образцы молочая со всей центральной долины и обнаружено в среднем девять различных пестицидов на каждом растении. Кроме того, инсектициды, используемые в сельском хозяйстве, могут быть вредными для самих монархов.
Насекомые также страдают от глобального потепления. Исследователи выяснили, что из-за повышения температуры они раньше покидают места зимовки, однако в это время молочай, необходимый им для выживания во время миграции, может еще не цвести. Обширные пожары и необычные заморозки, которые сопровождают климатический кризис, также могут влиять на их жизненные циклы.
Эксперты отмечают, что главную причину стремительного исчезновения данаид выяснить довольно сложно, несмотря на то, что этот вид очень хорошо изучен.
Шерил Шульц, профессор биологии в Университете штата Вашингтон, которая будет изучать эффекты восстановления среды обитания монархов в Калифорнии, говорит, что эти бабочки все же «удивительно живучи».
«Монархи невероятно стойкие. Я очень надеюсь, что они придут в норму», — говорит Шульц.