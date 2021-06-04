Калифорния представила глобальный план спасения бабочек-монархов от ичезновения

Штат Калифорния объединился с группами по охране природы, биологами и десятками гражданских ученых, чтобы спасти бабочку вида данаида монарх (Danaus plexippus), которая когда-то процветала во всей Северной Америке.

Еще в 1980-х года популяция этих насекомых из семейства нимфалид оценивалась в 4,5 миллиона особей, в 2000-х годах их стало меньше в 20 раз, а в ноябре 2020 года добровольцы насчитали менее двух тысяч особей данаид. Таким образом, всего за четыре десятилетия популяция бабочек сократилась на 99 процентов.