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Насекомые

Королевский поединок: как муравьи определяют матку

Софья Демьянец
16 октября 2020
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Муравей
Фото: Павел Сагайдак
Какая из самок будет королевой, у некоторых видов муравьев решается сражением.

Муравьи вида Leptothorax acervorum обитают во всем Северном полушарии, однако число маток в колонии зависит от того, насколько благоприятен район, в котором живут муравьи. Так в лесах Сибири и Центральной Европы, как правило, образуются полигинные колонии, где более одной королевы, тогда как на склонах Аляски, острова Хоккайдо и в горах Испании — моногинные (только одна матка). Обитающим на склонах и в горах муравьям из-за нехватки необходимых ресурсов сложно прокормить сразу несколько королев, откладывающих яйца, поэтому между претендентками устраивается поединок.

Обычно в борьбу вступает пара самок, которые могли бы занять место королевы в колонии. Сражаясь мандибулами, они никогда не наносят друг другу серьезных увечий, и, конечно же, такие бои не заканчиваются гибелью одной из потенциальных маток.

Однако за «дуэлью» наблюдают рабочие муравьи. Именно они решают, какая из самок доминирует в поединке, а значит, достойна стать королевой. Проигравшую же самку ждет печальная участь: её начинают кусать и тянуть за конечности рабочие муравьи. Чаще всего после этих истязаний самка погибает. В ином случае её выгоняют из гнезда, и она, опять же, обречена на смерть.

Узнайте, откуда у самок кротов тестикулы и зачем они им нужны.

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