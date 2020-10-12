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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Насекомые

Кровожадные гусеницы

Софья Демьянец
12 октября 2020
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Все хищные гусеницы Eupithecia снабжены острыми «когтями», которые не дают им упустить свою добычу
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Типичная среда обитания хищных гавайских гусениц
Гавайские виды гусениц Eupithecia предпочитают питаться не растениями, а насекомыми.

Сотни видов гусениц из рода Eupithecia поедают исключительно растения, однако лишь на Гавайях обитают хищные виды этого рода.

Все 20 известных видов гусениц Eupithecia, обитающих на Гавайях, сложно заметить в их месте обитания. Дело в том, что их окрас сливается с корой деревьев, мхом, листьями или другими подобными предметами. Именно это позволяет гусеницам оставаться незамеченными для своих жертв и внезапно атаковать их. А нападают гавайские гусеницы Eupithecia, как правило, на мягкотелых насекомых и пауков.

Интересно, что из примерно 160 тысяч известных науке видов гусениц лишь 1% плотоядны. Хотя к ним же относятся и такие виды, которые в начале своей жизни предпочитают растения, а через какое-то время переключаются на насекомых.

На видео вы можете посмотреть на растительноядных и хищных гусениц Eupithecia, поедающих свою излюбленную пищу:

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