Кровожадные гусеницы
Сотни видов гусениц из рода Eupithecia поедают исключительно растения, однако лишь на Гавайях обитают хищные виды этого рода.
Все 20 известных видов гусениц Eupithecia, обитающих на Гавайях, сложно заметить в их месте обитания. Дело в том, что их окрас сливается с корой деревьев, мхом, листьями или другими подобными предметами. Именно это позволяет гусеницам оставаться незамеченными для своих жертв и внезапно атаковать их. А нападают гавайские гусеницы Eupithecia, как правило, на мягкотелых насекомых и пауков.
Интересно, что из примерно 160 тысяч известных науке видов гусениц лишь 1% плотоядны. Хотя к ним же относятся и такие виды, которые в начале своей жизни предпочитают растения, а через какое-то время переключаются на насекомых.
На видео вы можете посмотреть на растительноядных и хищных гусениц Eupithecia, поедающих свою излюбленную пищу:
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