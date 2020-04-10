Крылатые львы и хищные бабочки. Они живут рядом с нами, а мы об этом ничего не знаем

Златоглазки встречаются в садах и парках почти все теплые месяцы, а на зимовку часто забираются в человеческое жилье. Окраска этих хрупких маленьких насекомых в течение года может меняться: когда на улице потеплее, златоглазки бывают зеленого цвета, но с наступлением холодов обмен веществ замедляется, и в теле накапливаются каротиноиды, окрашивающие насекомых в желтовато-коричневые тона.

Очень необычны кладки златоглазок – яйца поодиночке подвешиваются на тоненьких ножках, словно грибочки, возле колоний тлей. Из яиц выходят покрытые щетинками личинки. В щетинках, благодаря особым крючкам, застревают песчинки, обрывки растений, шкурки съеденных тлей, образуя маскирующее и защитное покрытие.

Подобно большинству сетчатокрылых, златоглазка – хищник. Правда, некоторые виды этих насекомых питаются пыльцой или нектаром. Личинки же очень отличаются от имаго, ведут исключительно хищный образ жизни и обитают в почве, воде, на растениях, а также паразитируют в кладках других беспозвоночных.

Муравьиные львы стройным телом и двумя парами длинных ажурных крыльев напоминают златоглазок. Их медленный и вялый стиль полета, унаследованный от палеозойских предков можно наблюдать летними вечерами среди кустов и над высокой травой. День муравьиные львы проводят, укрывшись в траве.