Кто на дереве живет? Сотни новых видов насекомых обнаружили благодаря эксперименту

Однажды теплым январским вечером в Манаусе – бразильском портовом городе, окруженном тропическими лесами, мы с командой энтомологов заглянули в супермаркет, чтобы запастись всем необходимым для предстоящей экспедиции.

Через 20 минут, уже в очереди, выяснилось, что у нас разное представление о том, чем следует запасаться.

Я взяла арахис, изюм и средство от насекомых, а мои энтомологи, точнее диптерологи, затарились помятыми упаковками и самыми непрезентабельными продуктами.

«Я попросил дать мне самые тухлые помидоры, гнилую картошку и максимально испорченный лук – мухи это любят», – рассказывает Далтон де Соуза Аморим, профессор-энтомолог из Университета Сан-Паулу.

Облачившись в футболку с изображением Plagiocephalus latifrons – мухи, чья голова напоминает руль велосипеда, – Аморим объясняет, что диптерологи часто используют несвежие продукты в качестве приманки, раскладывая их в ловушки на земле. Но на этот раз задача была другая. На этот эксперимент отправились: Брайан Браун, куратор энтомологической коллекции Лос-Анджелесского музея естественной истории; Стивен Маршалл, почетный профессор Гуэлфского университета в канадской провинции Онтарио; Жозе Альбертино Рафаэль из Национального института исследования Амазонии.

Два часа езды на северо-запад – и перед нашим взором предстала сорокаметровая стальная вышка. Построенная в 1979 году, эта вышка долгое время помогала ученым отслеживать обмен углекислым газом между деревьями и атмосферой. А недавно здесь провели энтомологический эксперимент, свидетелями которого мы и стали.