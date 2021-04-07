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Насекомые

Кто на дереве живет? Сотни новых видов насекомых обнаружили благодаря эксперименту

Текст: Хейли Коэн Джиллилэнд; Фото: Крейг Батлер и Брайан Браун
07 апреля 2021
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Переливающиеся всеми цветами радуги орхидные пчелы – тропические родственники шмелей и наших медоносных пчел – вот кто среди множества других насекомых попал в поле зрения энтомологов на смотровой вышке в Бразилии.
Эксперимент в Амазонии помог ученым обнаружить сотни новых видов насекомых, обитающих высоко над землей в тропическом лесу.

Однажды теплым январским вечером в Манаусе – бразильском портовом городе, окруженном тропическими лесами, мы с командой энтомологов заглянули в супермаркет, чтобы запастись всем необходимым для предстоящей экспедиции.

Через 20 минут, уже в очереди, выяснилось, что у нас разное представление о том, чем следует запасаться.

Я взяла арахис, изюм и средство от насекомых, а мои энтомологи, точнее диптерологи, затарились помятыми упаковками и самыми непрезентабельными продуктами.

«Я попросил дать мне самые тухлые помидоры, гнилую картошку и максимально испорченный лук – мухи это любят», – рассказывает Далтон де Соуза Аморим, профессор-энтомолог из Университета Сан-Паулу.

Облачившись в футболку с изображением Plagiocephalus latifrons – мухи, чья голова напоминает руль велосипеда, – Аморим объясняет, что диптерологи часто используют несвежие продукты в качестве приманки, раскладывая их в ловушки на земле. Но на этот раз задача была другая. На этот эксперимент отправились: Брайан Браун, куратор энтомологической коллекции Лос-Анджелесского музея естественной истории; Стивен Маршалл, почетный профессор Гуэлфского университета в канадской провинции Онтарио; Жозе Альбертино Рафаэль из Национального института исследования Амазонии. 

Два часа езды на северо-запад – и перед нашим взором предстала сорокаметровая стальная вышка. Построенная в 1979 году, эта вышка долгое время помогала ученым отслеживать обмен углекислым газом между деревьями и атмосферой. А недавно здесь провели энтомологический эксперимент, свидетелями которого мы и стали.

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Энтомологи обычно исследуют насекомых, обитающих на земле. Но участники этой экспедиции изучили разные ярусы сорокаметровой вышки – ученым открылось невиданное разнообразие насекомых, среди которых оказались сотни новых видов.

Диптерологи давно подозревали, что виды двукрылых, населяющие нижний ярус дождевых лесов Амазонии, отличаются от обитателей высоких деревьев, но насколько отличаются – можно было лишь догадываться.

В 2017 году Рафаэль расставил сразу пять ловушек для насекомых на разных уровнях, начиная с земли. Он размещал их через каждые восемь метров, поднявшись в итоге до 32. Две недели спустя Рафаэль вернулся, прихватив с собой Аморима, и с радостью обнаружил, что в ловушках полно насекомых.

Среди более чем 16 тысяч двукрылых, пойманных за две недели, были тысячи видов, которые не смогли опознать даже специалисты.

Брайан Браун, куратор энтомологической коллекции Лос-Анджелесского музея естественной истории, сфотографировал всех насекомых для этой статьи, объединив камеру и микроскоп (изначально прием был придуман для того, чтобы находить неисправности в компьютерных микросхемах).

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Черно-серая окраска этого долгоносика позволяет ему маскироваться под некоторые виды двукрылых – вероятно, чтобы ввести в заблуждение хищников.
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У муравьев рода Azteca матки расправляют крылья лишь однажды – чтобы улететь, зачать потомство и основать новую колонию.
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С помощью яйцеклада – игловидного органа для откладки яиц – оса-наездник пронзает оотеки (капсулы вокруг яиц) богомолов. Когда выводятся осиные личинки, они питаются яйцами богомола.
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Эта горбатка – представитель одного из более чем 3,4 тысячи видов.
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Некоторые безжальные пчелы защищают свои гнезда, источая едкие химические вещества на незваных гостей – в том числе и на профессионально любопытных энтомологов.
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Горбатки – мастера камуфляжа. Крапинки помогают насекомому слиться с корой дерева.

Мир насекомых – все равно что глубины океана: большинство тайн пока не разгадано. «Нам кажется, раз мы знаем птиц и млекопитающих, значит, мы открыли все, что есть на планете. Но, по сути, мы сделали лишь первые шаги», – говорит Рафаэль.

Видов насекомых, которые до сих пор не описаны (не получили научного названия), больше, чем видов, которым название уже присвоено, утверждают в Смитсоновском институте. Особым разнообразием отличаются двукрылые: ученые выявили свыше 124 тысяч видов, но, по их предположениям, неописанных неизмеримо больше.

В Амазонии сосредоточено по меньшей мере 10 процентов известных нам видов растений и животных. Но для дождевых лесов и их обитателей настали смутные времена.

Как показало исследование, проведенное в 2019 году, в ближайшие несколько десятков лет около трети видов окажутся под угрозой вымирания. Среди причин – расширение сельхозугодий, загрязнение почв пестицидами и удобрениями, ну и климатические изменения, конечно.

Хотя ученым в Амазонии нередко попадаются новые виды насекомых, полчища неведомых двукрылых, угодивших в ловушки Рафаэля, ошеломили энтомологов. Любопытно, что многие виды попались лишь в те ловушки, которые располагались над уровнем земли: почти две трети видов двукрылых угодило в ловушках на высоте от 8 до 32 метров, а не в почве. Это означает, что вырубка высоких деревьев чревата большими потерями.

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Их размер – меньше рисового зернышка. Хальцидиды откладывают яйца в телах других насекомых, а личинки, едва появившись из яиц, начинают пожирать хозяина. Членистые, покрытые ворсинками усики на голове помогают хальцидидам искать новых жертв.

Многие загадочные мухи казались похожими на форид – горбатых существ величиной с несколько крупинок соли. Некоторые из них оказались паразитоидами, которые откладывают яйца внутри пчел, муравьев и других насекомых. В чем отличие паразитоидов от паразитов? Первые живут внутри хозяина, постепенно убивая его, вторые – вовсе не обязательно убивают.

Брайан Браун, один из крупнейших в мире специалистов по семейству Phoridae, мечтал воочию увидеть эти новые виды форид в дикой природе – чем раньше, тем лучше. «Мне кажется: стоит какому-нибудь фермеру махнуть своим мачете, и массы видов как не бывало», – сетует Брайан.

Именно поэтому Браун и организовал эту экспедицию к вышке – с участием Рафаэля, Аморима и Маршалла, его преподавателя из Гуэлфского университета.

National Geographic Россия №208, апрель 2021

National Geographic Россия №208, апрель 2021

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