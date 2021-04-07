Кто на дереве живет? Сотни новых видов насекомых обнаружили благодаря эксперименту
Однажды теплым январским вечером в Манаусе – бразильском портовом городе, окруженном тропическими лесами, мы с командой энтомологов заглянули в супермаркет, чтобы запастись всем необходимым для предстоящей экспедиции.
Через 20 минут, уже в очереди, выяснилось, что у нас разное представление о том, чем следует запасаться.
Я взяла арахис, изюм и средство от насекомых, а мои энтомологи, точнее диптерологи, затарились помятыми упаковками и самыми непрезентабельными продуктами.
«Я попросил дать мне самые тухлые помидоры, гнилую картошку и максимально испорченный лук – мухи это любят», – рассказывает Далтон де Соуза Аморим, профессор-энтомолог из Университета Сан-Паулу.
Облачившись в футболку с изображением Plagiocephalus latifrons – мухи, чья голова напоминает руль велосипеда, – Аморим объясняет, что диптерологи часто используют несвежие продукты в качестве приманки, раскладывая их в ловушки на земле. Но на этот раз задача была другая. На этот эксперимент отправились: Брайан Браун, куратор энтомологической коллекции Лос-Анджелесского музея естественной истории; Стивен Маршалл, почетный профессор Гуэлфского университета в канадской провинции Онтарио; Жозе Альбертино Рафаэль из Национального института исследования Амазонии.
Два часа езды на северо-запад – и перед нашим взором предстала сорокаметровая стальная вышка. Построенная в 1979 году, эта вышка долгое время помогала ученым отслеживать обмен углекислым газом между деревьями и атмосферой. А недавно здесь провели энтомологический эксперимент, свидетелями которого мы и стали.
Диптерологи давно подозревали, что виды двукрылых, населяющие нижний ярус дождевых лесов Амазонии, отличаются от обитателей высоких деревьев, но насколько отличаются – можно было лишь догадываться.
В 2017 году Рафаэль расставил сразу пять ловушек для насекомых на разных уровнях, начиная с земли. Он размещал их через каждые восемь метров, поднявшись в итоге до 32. Две недели спустя Рафаэль вернулся, прихватив с собой Аморима, и с радостью обнаружил, что в ловушках полно насекомых.
Среди более чем 16 тысяч двукрылых, пойманных за две недели, были тысячи видов, которые не смогли опознать даже специалисты.
Брайан Браун, куратор энтомологической коллекции Лос-Анджелесского музея естественной истории, сфотографировал всех насекомых для этой статьи, объединив камеру и микроскоп (изначально прием был придуман для того, чтобы находить неисправности в компьютерных микросхемах).
Мир насекомых – все равно что глубины океана: большинство тайн пока не разгадано. «Нам кажется, раз мы знаем птиц и млекопитающих, значит, мы открыли все, что есть на планете. Но, по сути, мы сделали лишь первые шаги», – говорит Рафаэль.
Видов насекомых, которые до сих пор не описаны (не получили научного названия), больше, чем видов, которым название уже присвоено, утверждают в Смитсоновском институте. Особым разнообразием отличаются двукрылые: ученые выявили свыше 124 тысяч видов, но, по их предположениям, неописанных неизмеримо больше.
В Амазонии сосредоточено по меньшей мере 10 процентов известных нам видов растений и животных. Но для дождевых лесов и их обитателей настали смутные времена.
Как показало исследование, проведенное в 2019 году, в ближайшие несколько десятков лет около трети видов окажутся под угрозой вымирания. Среди причин – расширение сельхозугодий, загрязнение почв пестицидами и удобрениями, ну и климатические изменения, конечно.
Хотя ученым в Амазонии нередко попадаются новые виды насекомых, полчища неведомых двукрылых, угодивших в ловушки Рафаэля, ошеломили энтомологов. Любопытно, что многие виды попались лишь в те ловушки, которые располагались над уровнем земли: почти две трети видов двукрылых угодило в ловушках на высоте от 8 до 32 метров, а не в почве. Это означает, что вырубка высоких деревьев чревата большими потерями.
Многие загадочные мухи казались похожими на форид – горбатых существ величиной с несколько крупинок соли. Некоторые из них оказались паразитоидами, которые откладывают яйца внутри пчел, муравьев и других насекомых. В чем отличие паразитоидов от паразитов? Первые живут внутри хозяина, постепенно убивая его, вторые – вовсе не обязательно убивают.
Брайан Браун, один из крупнейших в мире специалистов по семейству Phoridae, мечтал воочию увидеть эти новые виды форид в дикой природе – чем раньше, тем лучше. «Мне кажется: стоит какому-нибудь фермеру махнуть своим мачете, и массы видов как не бывало», – сетует Брайан.
Именно поэтому Браун и организовал эту экспедицию к вышке – с участием Рафаэля, Аморима и Маршалла, его преподавателя из Гуэлфского университета.
National Geographic Россия №208, апрель 2021
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