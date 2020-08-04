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Насекомые

Кто такая радужная саранча?

Софья Демьянец
04 августа 2020
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Радужная саранча, или радужная кобылка
Фото: D G DeMello
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Фото: Alan Levine / Wikimedia Commons
Красота по-американски

Вероятно, только в районах с короткотравной и редкой растительностью в Северной Америке можно встретить саранчу с таким невероятным внешним видом.

Радужная саранча, или кобылка (Dactylotum bicolor) обладает не только приметной окраской, но и узором, уникальным для каждой особи. Эти насекомые живут не более года. За свою жизнь самка успевает отложить около 100 яиц, которые пробудут в почве всю зиму. А в конце весны из яиц появляются личинки. Через несколько месяцев они станут взрослыми особями и будут готовы дать жизнь новому поколению.

Читайте о казни египетской — пустынной саранче; посмотрите, как на Индию обрушились полчища саранчи.

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