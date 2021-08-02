Кто такие охотники за цикадами и почему они заселили США

Американские энтомологи сообщают о массовом распространении на территории США ос вида Sphecius speciosus, которых называют охотниками на цикад. Это крупные насекомые до семи сантиметров в длину, которые напоминают азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia), инвазивных насекомых, нашествие которых, похоже, ранее уже удалось предотвратить в Соединенных Штатах.
Однако в отличие от шершней-убийц охотники за цикадами безвредны для пчел и тем более для человека. Они известны тем, что нападают на цикад, парализуют их своим ядовитым жалом и оттаскивают в свои убежища, вырытые на 30-40 сантиметров ниже поверхности почвы.
Только что вылупившиеся в гнезде личинки ос начинают пожирать все еще живую цикаду – жертва может находиться в парализованном состоянии до двух недель.
Охотники за цикадами обычно выбирают участки с хорошо дренированными легкими почвами рядом с деревьями, на которых живут цикады. Иногда скунсы могут выкапывать участки, которые были проделаны осами, чтобы питаться цикадами и личинками ос.
Численность этих насекомых может стремительно увеличиваться, если у них достаточно пищи на освоенных ими территориях. Энтомологи указывают, что широкое распространение цикад в этом году способствовало процветанию Sphecius speciosus.
Способность жалить имеется только у самок этих ос. Самцы же абсолютно безвредны, хотя и территориальны, то есть склонны интересоваться всем, что входит в «их зону», включая людей и животных.
Охотники на цикад распространены в Канаде, Мексике и в Центральной Америке. В США эти осы в основном встречались в восточной части страны, однако в этом году распространились по всей территории.
Посмотрите на цветочных насекомых в необычном фотопроекте.