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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Насекомые

Кто такие охотники за цикадами и почему они заселили США

National Geographic Россия
02 августа 2021
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Фото: Mike Keeling / Flickr
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Фото: Peter / Flickr
Эти жестокие охотники пугающе похожи на шершней-убийц, но безвредны для пчел.

Американские энтомологи сообщают о массовом распространении на территории США ос вида Sphecius speciosus, которых называют охотниками на цикад. Это крупные насекомые до семи сантиметров в длину, которые напоминают азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia), инвазивных насекомых, нашествие которых, похоже, ранее уже удалось предотвратить в Соединенных Штатах. 

Однако в отличие от шершней-убийц охотники за цикадами безвредны для пчел и тем более для человека. Они известны тем, что нападают на цикад, парализуют их своим ядовитым жалом и оттаскивают в свои убежища, вырытые на 30-40 сантиметров ниже поверхности почвы. 

Только что вылупившиеся в гнезде личинки ос начинают пожирать все еще живую цикаду – жертва может находиться в парализованном состоянии до двух недель. 

Охотники за цикадами обычно выбирают участки с хорошо дренированными легкими почвами рядом с деревьями, на которых живут цикады. Иногда скунсы могут выкапывать участки, которые были проделаны осами, чтобы питаться цикадами и личинками ос.

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University of Kentucky Sphecius speciosus со своей добычей

Численность этих насекомых может стремительно увеличиваться, если у них достаточно пищи на освоенных ими территориях. Энтомологи указывают, что широкое распространение цикад в этом году способствовало процветанию Sphecius speciosus.

Способность жалить имеется только у самок этих ос. Самцы же абсолютно безвредны, хотя и территориальны, то есть склонны интересоваться всем, что входит в «их зону», включая людей и животных.

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woodleywonderworks / Flickr Жало осы-охотницы за цикадами

Охотники на цикад распространены в Канаде, Мексике и в Центральной Америке. В США эти осы в основном встречались в восточной части страны, однако в этом году распространились по всей территории. 

Посмотрите на цветочных насекомых в необычном фотопроекте.

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