Кто такие охотники за цикадами и почему они заселили США

Американские энтомологи сообщают о массовом распространении на территории США ос вида Sphecius speciosus, которых называют охотниками на цикад. Это крупные насекомые до семи сантиметров в длину, которые напоминают азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia), инвазивных насекомых, нашествие которых, похоже, ранее уже удалось предотвратить в Соединенных Штатах.

Однако в отличие от шершней-убийц охотники за цикадами безвредны для пчел и тем более для человека. Они известны тем, что нападают на цикад, парализуют их своим ядовитым жалом и оттаскивают в свои убежища, вырытые на 30-40 сантиметров ниже поверхности почвы.

Только что вылупившиеся в гнезде личинки ос начинают пожирать все еще живую цикаду – жертва может находиться в парализованном состоянии до двух недель.

Охотники за цикадами обычно выбирают участки с хорошо дренированными легкими почвами рядом с деревьями, на которых живут цикады. Иногда скунсы могут выкапывать участки, которые были проделаны осами, чтобы питаться цикадами и личинками ос.