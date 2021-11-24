Кто такие пчелы-стервятники и откуда они взялись

В эволюционном плане пчелы – это осы, решившие стать вегетарианцами. Однако некоторые виды пчел без жала, обитающие в тропиках, не прочь добавить в свою диету из пыльцы и нектара падаль, а прочие полностью вернулись к образу жизни некрофагов – они перестали навещать цветы и полагаются исключительно на мясо.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, какие механизмы позволили пчелам-стервятникам из рода Trigona перейти на радикально другую диету.