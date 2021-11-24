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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Насекомые

Кто такие пчелы-стервятники и откуда они взялись

National Geographic Россия
24 ноября 2021
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Пчелы-стервятники в Коста-Рике обедают сырой куриной наживкой
Фото: Quinn McFrederick
Все дело в микробиоме.

В эволюционном плане пчелы – это осы, решившие стать вегетарианцами. Однако некоторые виды пчел без жала, обитающие в тропиках, не прочь добавить в свою диету из пыльцы и нектара падаль, а прочие полностью вернулись к образу жизни некрофагов – они перестали навещать цветы и полагаются исключительно на мясо. 

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, какие механизмы позволили пчелам-стервятникам из рода Trigona перейти на радикально другую диету.

«Это единственные пчелы в мире, которые эволюционировали так, чтобы использовать нерастительные источники пищи – и это довольно заметное изменение в их рационе», – Дуг Янега, соавтор исследования.

Пчелы и шмели имеют кишечник, в котором обитают одни и те же пять основных микробов, в отличие от людей, у которых микробиом кишечника меняется с каждым приемом пищи. Большинство видов пчел сохранили свои бактерии на протяжении примерно 80 миллионов лет эволюции. 

Учитывая радикальные изменения в выборе продуктов питания пчел-стервятников, исследователи задались вопросом, отличаются ли кишечные бактерии этих насекомых от кишечных бактерий типичных пчел-вегетарианцев. 

Чтобы отследить эти изменения, ученые отправились в Коста-Рику, где, как известно, обитают эти пчелы. Они разложили в тропическом лесу приманки – свежие кусочки сырого цыпленка, подвешенные к веткам. Мясо намазали вазелином для отпугивания муравьев.

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Ricardo Ayala Особь из семейства безжальных пчел Trigona. Некоторые из них питаются мясом.

Приманки успешно привлекли пчел-стервятников и связанных с ними видов. Обычно у этих насекомых на задних лапках есть «корзины» для сбора пыльцы, однако в данном случае команда наблюдала, как пчелы, питающиеся мясом, использовали те же конструкции для сбора приманки.

Сравнив микробиомы кишечника обычных пчел, некрофагов и пчел, сочетающих мясную и растительную диету, исследователи обнаружили самые резкие отличия именно среди эксклюзивных мясоедов.

«Микробиом пчел-стервятников обогащен кислотолюбивыми бактериями. Это новые бактерии, у которых нет сородичей. Но они похожи на микробы, встречающиеся у птиц-стервятников, а также у гиен и других падальщиков. Эти организмы, по-видимому, защищают их от патогенов, которые можно обнаружить на сгнившем мясе», – Куинн Макфредерик, соавтор исследования.

Одной из бактерий, присутствующих в пчелах-стервятниках, является Lactobacillus. Она обитает во многих ферментированных продуктах питания человека – например, в закваске. Также ученые обнаружили, что пчелы-стервятники обладают и бактериями Carnobacterium, которые связаны с перевариванием плоти.

Исследователи отметили, что эти пчелы необычны во многих отношениях. Несмотря на отсутствие жала, далеко не все из них беззащитны. Некоторые такие пчелы способны наносить врагам укусы, вызывающими волдыри и болезненные язвы на коже. 

Исследовательская группа планирует глубже изучить микробиомы пчел-стервятников, надеясь узнать о геномах всех бактерий, а также грибков и вирусов в их телах.

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