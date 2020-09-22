Ловушка амазонских муравьев

Из тонких волокон, срезаемых с растений, крошечная разновидность амазонских муравьев (Allomerus decemarticulatus) плетет удивительные ловушки. По виду они напоминают просторные камеры с множеством отверстий такого размера, чтобы туда могла пролезть голова муравья.

Когда ловушка готова, несколько сотен муравьев забираются в неё и облепляют стены камеры, высовывая свои челюсти через дырочки наружу. Они дожидаются прибытия жертв — бабочек, саранчи и других насекомых, чьи конечности достаточно тонкие, чтобы провалиться в отверстия.

Стоит только насекомому приземлиться на ловушку или хотя бы чуть-чуть задеть челюсти муравьев, и жертва обречена. Муравьи хватают её за антенны, жала и конечности, не давая ни малейшей возможности пошевелиться. А через какое-то время прибегают другие муравьи и начинают жалить пойманное насекомое до тех пор, пока оно не окажется полностью парализованным.

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