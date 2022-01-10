Мексиканские хомячки начали охоту на ядовитых бабочек

В центральной части этой страны располагаются крупнейшие зимовки монархов. Наблюдая за этими скоплениями, биологи заметили, что черноухий хомячок (Peromyscus melanotis) способен за ночь съесть до 40 бабочек. Он хватает особей, только что приземлившихся или упавших. Каким образом организм грызуна противостоит карденолидам – токсинам, накопившимся в телах бабочек – точно установить не удалось. Известно лишь, что хомяки вгрызаются в живот или грудную клетку насекомого – места, наименее пропитанные ядом.

За последние 40 лет более 90% популяции калифорнийских монархов исчезло. Вряд ли грызуны внесли в это ощутимую лепту, но и их вклад следует учитывать. Вместе с тем, не понятно, охотятся ли они на бабочек целенаправленно и давно, или же они недавно разнообразили ими свою диету из-за недостатка традиционных источников пищи. Однако чем больше поколений хомяков будет питаться бабочками – тем лучше их организм адаптируется к токсину, и, вероятно, в будущем эта модель пищевого поведения начнет оказывать влияние на численность редких насекомых.

Узнайте про косматых хомяков, которые превратили свою прическу в токсичное оружие.