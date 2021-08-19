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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Насекомые

Мухи помогли доказать, что переедание и бессонница во время социальной изоляции – это нормально

Анастасия Баринова
19 августа 2021
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Фото: Sanjay Acharya/Wikipedia
Таким образом организм реагирует на одиночество.

Во время пандемии и локдаунов многие набрали лишний вес. В мире живой природы прослеживаются те же тенденции: биологи из Рокфеллеровского университета обнаружили, что дрозофилы, помещенные на карантин в пробирки, уже через неделю начинают больше есть и меньше спать. В задачу эксперимента входило изучение последствий отделения индивидуума от группы. 

Дрозофила фруктовая (Drosophila melanogaster) – социальное насекомое. Эти плодовые мушки ищут корм и питаются большими группами; у них сложные брачные ритуалы, включающие пение песен и бойцовские турниры. В свободное от активности время они спят по 16 часов. Эти особенности делают их идеальными модельными организмами для изучения влияния социума на физиологию.

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Сначала ученые сравнили, как дрозофилы вообще реагируют на изоляцию. Спустя семь дней никаких различий в их поведении не произошло, но во всех этих случаях речь шла о группах насекомых. Даже две мушки были вполне довольны новыми условиями. Только в ходе экспериментов с особями, отделенными от товарищей, появились новые аспекты поведения: переедание и депривация сна.

Дальнейшее исследование показало разницу в экспрессии генов, связанных с основными физиологическими процессами. Пептидергические нейроны P2, небольшая группа клеток мозга, отвечает у мушек за сон и прием пищи, и в зависимости от наличия или отсутствия социума нейроны работают по-разному. Чтобы подтвердить это наблюдение, ученые «включали» их у одиноких мух и «выключали» у тех, что находился в группе. После этого одинокие возвращались к нормальному образу жизни, а окруженные товарищами начинали переедать и меньше спать. Но если в естественных условиях сбой формируется за неделю, то при «вторжении» ученых в мозг изменения происходили уже в течение первого дня.

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Nature.com

Причина такого поведения остается непонятной. Биологи предполагают, что социальная изоляция сигнализирует о неуверенности в будущем, и тогда подготовка к трудным временам может включать в себя питание «на всякий случай» и бодрствование, чтобы «быть начеку». Возможно, на уровне инстинктов это характерно не только для представителей фауны, но и для людей. Так или иначе, но опыты стали первым авторитетным свидетельством биологической реакции организма на одиночество.

Посмотрите, как выглядит мозг дрозофилы.

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