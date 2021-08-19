Мухи помогли доказать, что переедание и бессонница во время социальной изоляции – это нормально
Во время пандемии и локдаунов многие набрали лишний вес. В мире живой природы прослеживаются те же тенденции: биологи из Рокфеллеровского университета обнаружили, что дрозофилы, помещенные на карантин в пробирки, уже через неделю начинают больше есть и меньше спать. В задачу эксперимента входило изучение последствий отделения индивидуума от группы.
Дрозофила фруктовая (Drosophila melanogaster) – социальное насекомое. Эти плодовые мушки ищут корм и питаются большими группами; у них сложные брачные ритуалы, включающие пение песен и бойцовские турниры. В свободное от активности время они спят по 16 часов. Эти особенности делают их идеальными модельными организмами для изучения влияния социума на физиологию.
Сначала ученые сравнили, как дрозофилы вообще реагируют на изоляцию. Спустя семь дней никаких различий в их поведении не произошло, но во всех этих случаях речь шла о группах насекомых. Даже две мушки были вполне довольны новыми условиями. Только в ходе экспериментов с особями, отделенными от товарищей, появились новые аспекты поведения: переедание и депривация сна.
Дальнейшее исследование показало разницу в экспрессии генов, связанных с основными физиологическими процессами. Пептидергические нейроны P2, небольшая группа клеток мозга, отвечает у мушек за сон и прием пищи, и в зависимости от наличия или отсутствия социума нейроны работают по-разному. Чтобы подтвердить это наблюдение, ученые «включали» их у одиноких мух и «выключали» у тех, что находился в группе. После этого одинокие возвращались к нормальному образу жизни, а окруженные товарищами начинали переедать и меньше спать. Но если в естественных условиях сбой формируется за неделю, то при «вторжении» ученых в мозг изменения происходили уже в течение первого дня.
Причина такого поведения остается непонятной. Биологи предполагают, что социальная изоляция сигнализирует о неуверенности в будущем, и тогда подготовка к трудным временам может включать в себя питание «на всякий случай» и бодрствование, чтобы «быть начеку». Возможно, на уровне инстинктов это характерно не только для представителей фауны, но и для людей. Так или иначе, но опыты стали первым авторитетным свидетельством биологической реакции организма на одиночество.
Посмотрите, как выглядит мозг дрозофилы.