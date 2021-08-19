Мухи помогли доказать, что переедание и бессонница во время социальной изоляции – это нормально

Во время пандемии и локдаунов многие набрали лишний вес. В мире живой природы прослеживаются те же тенденции: биологи из Рокфеллеровского университета обнаружили, что дрозофилы, помещенные на карантин в пробирки, уже через неделю начинают больше есть и меньше спать. В задачу эксперимента входило изучение последствий отделения индивидуума от группы.

Дрозофила фруктовая (Drosophila melanogaster) – социальное насекомое. Эти плодовые мушки ищут корм и питаются большими группами; у них сложные брачные ритуалы, включающие пение песен и бойцовские турниры. В свободное от активности время они спят по 16 часов. Эти особенности делают их идеальными модельными организмами для изучения влияния социума на физиологию.