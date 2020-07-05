Мухам в пути помогает компас

Некоторые виды нейронов в мозгу человека и других млекопитающих позволяют им хорошо ориентироваться в пространстве вне зависимости от видимой цели. Мы входим в темную комнату и все еще способны продолжить движение, держа в памяти необходимое направление.

Головной мозг плацентарных состоит из миллионов нейронов, тогда как у мух счет идет лишь на сотни тысяч. В задачу специалистов из Медицинского института Говарда Хьюза (США) входил поиск тех клеток головного мозга мух-дрозофил (Drosophila melanogaster), которые отвечают за ориентацию на местности.

Для своего эксперимента ученые поместили мух в специально смоделированное пространство, регистрируя изменения их мозговой активности. Насекомые были временно лишены возможности летать, они могли лишь перемещаться по вращающемуся шару. Одновременно транслировались различные изображения, дающие мухе иллюзию, что фон двигается одновременно с ее движением. В моменты, когда фон полностью затемнялся, а вращение шара прекращалось – муха мысленно продолжала двигаться в том направлении, которое было «задано» предыдущими схемами.

По результатам опытов, нейроны, обрабатывающие визуальную информацию, сохраняющие ее в памяти и в соответствие с этим приводящие тело в движение, были обнаружены в эллипсоидном отделе головного мозга мух. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Это открытие сможет оказать существенную помощь в изучении аналогичных нейронных механизмов у млекопитающих: по сравнению с ними мухи-дрозофилы устроены проще, и их мозг доступнее для исследований. Мухи-дрозофилы – излюбленный объект для экспериментов.

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