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Насекомые

Муравей против змеи: кто победит?

Анастасия Баринова
19 апреля 2021
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Фото: Flickr
Два ядовитых представителя фауны померились силами.

37-летний Сет Эмери вместе с сыновьями отдыхал в одном из кемпингов Южной Австралии. Заметив змею, отец заставил мальчиков отойти в сторону: большинство австралийских змей представляет опасность для человека. Убедившись, что детям ничто не угрожает, мужчина присмотрелся к рептилии, а затем включил видеокамеру.

Оказалось, что восточная коричневая змея (Pseudonaja textilis), одна из самых ядовитых в мире, сражается с необычным противником: муравьем. В Австралии водится множество видов этих насекомых, и самые крупные из рода бульдоги (Myrmecia) могут достигать 3-4 см в длину. В свою очередь, коричневая змея, показанная на этом видео, была еще детенышем. Муравей наносит ей достаточно болезненные укусы, заставляя бессильно извиваться. 

В конце концов змее все же удалось спастись. Но зачем муравей вообще нападал на нее, не понятно: возможно, та подползла слишком близко к муравейнику, и насекомые почувствовали угрозу. 

Посмотрите, как со змеей сражается паук.

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