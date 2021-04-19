Муравей против змеи: кто победит?

37-летний Сет Эмери вместе с сыновьями отдыхал в одном из кемпингов Южной Австралии. Заметив змею, отец заставил мальчиков отойти в сторону: большинство австралийских змей представляет опасность для человека. Убедившись, что детям ничто не угрожает, мужчина присмотрелся к рептилии, а затем включил видеокамеру.

Оказалось, что восточная коричневая змея (Pseudonaja textilis), одна из самых ядовитых в мире, сражается с необычным противником: муравьем. В Австралии водится множество видов этих насекомых, и самые крупные из рода бульдоги (Myrmecia) могут достигать 3-4 см в длину. В свою очередь, коричневая змея, показанная на этом видео, была еще детенышем. Муравей наносит ей достаточно болезненные укусы, заставляя бессильно извиваться.