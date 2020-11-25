Муравьи из Центральной Америки обзавелись минеральной броней для защиты от врагов и патогенов

Группа исследователей из Висконсинского университета в Мэдисоне обнаружила, что тело муравьев-листорезов вида Acromyrmex echinatior покрыто не только хитином, но и уникальной биоминеральной броней из кальция и магния. Ничего похожего у насекомых раньше не находили.

Эти муравьи обитают преимущественно в Центральной Америке и в южной части Мексики. Их крупные популяции обнаруживались в таких странах как Коста-Рика, Панама и Никарагуа. Насекомые живут колониями, насчитывающими несколько сотен тысяч особей, которые делятся на четыре касты, в том числе рабочих-фермеров, ухаживающих за грибными «садами» и растущими личинками, а также муравьев-солдат, защищающих колонию от набегов соседних колоний и других видов муравьев.

По словам ведущего автора исследования Кэмерона Карри, открытие было сделано во многом случайно. Его лаборатория изучала взаимодействия между муравьями и их внешними микробами, которые, как считается, играют ключевую роль в агротехнике муравьев, и обнаружила белый блеск на экзоскелете рабочих особей.

Это покрытие необходимо было снять, чтобы исследователи могли более подробно изучить структуру экзоскелета. Поэтому Карри поручил биологу-эволюционисту Хунцзе Ли найти способ сделать это. Некоторое время Ли не удавалось отделить покрытие от муравьев, но во время чистки зубов его осенило: решением оказалась жидкость для полоскания рта. Она помогает удалять всевозможные остатки пищи, не повреждая язык, и растворяет минеральные отложения на зубах.