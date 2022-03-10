Рейтинг@Mail.ru

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Насекомые

Муравьи могут «учуять» рак

National Geographic Россия

Фото: Université Sorbonne Paris Nord

Фото: Université Sorbonne Paris Nord

Ученые считают, что эти насекомые могут сыграть большую роль в защите нашего здоровья.

Ранее эксперименты показали, что собаки способны обнаруживать рак молочной железы и легких по дыханию пациентов. Теперь выяснилось, что этой способностью обладают не только наши четвероногие друзья, но и бурые лесные муравьи (Formica fusca).

Всего за несколько минут обучения с помощью системы вознаграждения эти трудолюбивые насекомые смогли отличить здоровые человеческие клетки от раковых в чашке Петри. Ученые полагают, что здоровые и раковые клетки выделяют разные соединения, которые муравьи могут различать по запаху.

«Мы продемонстрировали, что некоторым муравьям требуется всего несколько тренировок, чтобы выучить, запомнить и уверенно обнаружить запах раковых клеток человека», – авторы работы из Французского национального центра научных исследований.

Авторы исследования продолжат изучать способы быстрого и эффективного раннего выявления рака, не прибегая к дорогостоящим или инвазивным методам.

«Наши результаты показывают, что использование муравьев в качестве живых инструментов для обнаружения биомаркеров рака человека осуществимо, быстро и менее трудоемко, чем использование других животных», – пишут ученые.

Исследователи видят потенциал муравьев в том, чтобы вынюхивать и другие вещества – наркотики, взрывчатку или другие болезни.

Недавно ученые выяснили, какая диета снижает риск развития всех видов рака.

Читайте также

Муравьи могут «учуять» рак

Нам назвали еще одну причину есть насекомых

Стоит ли нам убить всех комаров на Земле?

Зачем этих тараканов превратили в киборгов?

Как «секс-ловушки» помогут победить азиатских шершней

Рекомендации

Фотоаппарат generic icon

Чистый взгляд на мир: наш экологичный фотопроект
Динозавр

У гадрозавра из Канады обнаружили редкую форму рака
Вопросительный знак, вопрос

Как хорошо ты знаешь Красную книгу? Тест
Ноутбук, компьютер

Фотограф тестирует ноутбук Vivobook Pro 16X OLED