Муравьи могут «учуять» рак

Ученые считают, что эти насекомые могут сыграть большую роль в защите нашего здоровья.

Ранее эксперименты показали, что собаки способны обнаруживать рак молочной железы и легких по дыханию пациентов. Теперь выяснилось, что этой способностью обладают не только наши четвероногие друзья, но и бурые лесные муравьи (Formica fusca).

Всего за несколько минут обучения с помощью системы вознаграждения эти трудолюбивые насекомые смогли отличить здоровые человеческие клетки от раковых в чашке Петри. Ученые полагают, что здоровые и раковые клетки выделяют разные соединения, которые муравьи могут различать по запаху.

«Мы продемонстрировали, что некоторым муравьям требуется всего несколько тренировок, чтобы выучить, запомнить и уверенно обнаружить запах раковых клеток человека», – авторы работы из Французского национального центра научных исследований.

Авторы исследования продолжат изучать способы быстрого и эффективного раннего выявления рака, не прибегая к дорогостоящим или инвазивным методам.

«Наши результаты показывают, что использование муравьев в качестве живых инструментов для обнаружения биомаркеров рака человека осуществимо, быстро и менее трудоемко, чем использование других животных», – пишут ученые.

Исследователи видят потенциал муравьев в том, чтобы вынюхивать и другие вещества – наркотики, взрывчатку или другие болезни.

Недавно ученые выяснили, какая диета снижает риск развития всех видов рака.