Муравьи-рабы и их рабовладельцы

Обитающие на северо-востоке США Protomognathus americanus — один из видов муравьев-рабовладельцев. Они постоянно совершают набеги на колонии муравьев другого вида — Temnothorax longispinosus, чтобы поработить их. Для этого муравьи P. americanus убивают взрослых особей, а яйца и личинки забирают с собой. Подросшие муравьи-рабы начинают заботиться о яйцах и личинках хозяев, как о своих собственных. Они кормят, чистят и защищают их. Таких рабов в одной колонии Protomognathus americanus может быть от 30 до 60 особей.

Тем не менее, несмотря на то что Protomognathus americanus издревле ведут образ жизни рабовладельцев, иногда муравьиные рабы поднимают «восстание». Как только личинки муравьев-рабовладельцев начинают выделять специфические феромоны, свойственные только этому виду, муравьи T. longispinosus понимают, что заботятся о потомстве чужака. И тогда муравьи-рабы либо просто перестают заботиться о яйцах и личинках P. americanus, либо убивают их.

Интересно, что такой «бунт», по сути, не приносит никакой пользы порабощенным муравьям, зато уменьшает численность колонии муравьев-рабовладельцев. А это значит, что набегов на другие колонии Temnothorax longispinosus будет совершено меньше.

Причем, наблюдения исследователей показали, что от степени родства особей, взятых в плен, с теми колониям, на которых не были совершены набеги, зависит эффективность борьбы муравьев-рабов с потомством хозяев. То есть если в округе, где расположено гнездо муравьев-рабовладельцев, существует свободная колония T. longispinosus, с которыми муравьи-рабы находятся в близком родстве, то, скорее всего, пленные T. longispinosus будут стараться нанести своим рабовладельцам как можно больше вреда. И наоборот: если рядом с муравейником рабовладельцев нет родственников порабощенных T. longispinosus, то, вероятно, муравьи-рабы будут восставать неохотно.