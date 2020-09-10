Муравьи с острова Калимантан купаются в пищеварительной жидкости растения-хищника

Обитающие на острове Калимантан муравьи-древоточцы Camponotus schmitzi — единственный вид, который поедает насекомых, добытых из «кувшинчика» хищного растения. Эти муравьи эндемичны для острова и полностью зависят от того, чем питается и где живет непентес двушпорный (Nepenthes bicalcarata).

Муравьи селятся в полых стеблях непентеса двушпорного. А когда в пищеварительную жидкость его ловчего листа в форме кувшина попадает насекомое, они выходят на охоту. Для этого муравьи спускаются в «кувшинчик», подплывают к своей жертве и вытаскивают её из ловушки. Муравьям приходится преодолевать расстояние приблизительно в 5 см, добираясь из «кувшинчика» обратно в муравейник, что занимает у них около 12 часов.

Интересно, что обычно муравьи обживают стебли «кувшинчиков», расположенных как можно выше от земли. Поскольку нижние нередко бывают затоплены и прибиты к земле из-за сильных дождей.

Симбиоз непентеса двушпорного и муравьев Camponotus schmitzi впервые был замечен в 1880 году. Однако тогда существовала версия, что попадая в «кувшинчик» растения, муравьи сами становятся его жертвой. То, что эти отношения являются формой взаимополезного сожительства, стало ясно лишь в конце 20 века.

В то время были сделаны и другие предположения. Например, в 1995 году появилось мнение, что непентес получает меньше повреждений, если в нем живут муравьи. Прежде всего, потому что они, вероятно, защищают растение от его вредителей вроде долгоносиков. Также существует теория, что муравьи помогают удерживать насекомых, которые пытаются выбраться из «кувшинчика». И, кроме того, есть версия, что муравьи очищают от мусора и плесени ловчий лист, тем самым поддерживая здоровье растения.

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