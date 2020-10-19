«Мушиная микрохирургия»: падальные мухи могут очищать раны от разлагающихся тканей

Падальные мухи (Calliphoridae) — существа, казалось бы, бесполезные для человека, в период мировой войны заставили врачей убедиться в обратном.

Так, два тяжелораненых солдата немецкой армии были найдены врачами спустя семь дней после сражения. Их раны кишели личинками падальных мух. Когда врачи очистили раны от насекомых, то с удивлением обнаружили, что раны находятся в хорошем состоянии. Этот факт привлек внимание медиков ещё и потому, что в большинстве случаев людям с такими тяжелыми ранениями не удавалось выжить.

Изучение личинок падальных мух показало, что эти насекомые съедают разлагающиеся ткани ранений и мелкие осколки попавших в них костей. Кроме того, вещества, выделяемые личинками этих мух, не дают бактериям размножаться в ране.

К этому способу обработки ран мало-помалу возвращаются и современные врачи. На каждый квадратный сантиметр раны помещают 5-10 личинок. Затем рану завязывают и ждут 48-72 часа. После этого рана очищается, а личинки в свою очередь увеличиваются в размерах в 4-5 раз из-за съеденных ими разлагающихся тканей.

Однако, такая природная «микрохирургия» не всегда хорошо заканчивается для больного. Если раны «обрабатывались» личинками нестерильных падальных мух (т.е. тех, что не были выведены в лабораториях), то в них могут быть занесены болезнетворные микробы, такие как палочки столбняка или бациллы гангрены.

Узнайте, откуда у самок кротов тестикулы и зачем они им нужны.