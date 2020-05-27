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Насекомые

На Индию обрушились полчища саранчи: видео

Михаил Сысоев
27 мая 2020
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Фото: Rahul Meena / twitter.com
Мишенью для насекомых стали уже пять штатов страны.

Несколько крупных роев пустынной саранчи (Schistocerca gregaria) пересекло границу между Пакистаном и Индией еще в конце апреля. Министерство окружающей среды Индии сообщило, что насекомые распространились по территориям штатов Раджастхан, Пенджаб, Харьяна, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш.

По заявлениям местных властей, сельское хозяйство Индии понесло большие потери из-за неурожая, который случился по причине смены сезонов, муссонных дождей и пандемии коронавируса. Теперь саранча может уничтожить уцелевшие посевы. Кроме того, не обнаружив подходящей растительности, насекомые наводнили города. 

Генеральный директор Государственного индийского совета сельскохозяйственных исследований в Нью-Дели Трилочан Мохапатра заявил, что 700 тракторов, 75 пожарных машин и еще 50 других транспортных средств задействованы в распылении пестицидов для уничтожения насекомых. Также используются дроны и самолеты. 

По словам Мохапатры, саранча затронула около 42 000 гектаров хлопка, летних бобовых и овощных культур. Специалисты отмечают, что такого масштабного нападения этих насекомых на Индию не было уже 26 лет. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщает, что причиной увеличения темпов и объемов размножения саранчи в этом году стали сильные дожди и циклоны в Индийском океане. Сильно пострадали от нашествия насекомых Эфиопия, Кения и Сомали. 

Пустынная саранча является самым опасным вредителем из всего семейства саранчовых (Acrididae). Она отличается крайней прожорливостью, высокой скоростью и дальностью перелетов колоний, а также интенсивностью размножения (за год успевают развиться 2-5 поколений саранчи). Schistocerca gregaria питается различными, в том числе сельскохозяйственными, травами, кустарниками, деревьями, поедая их листья, стебли, цветы и плоды. В среднем за день каждая особь съедает количество корма, равное ее весу.

Узнайте больше о пустынной саранче — «казни египетской».

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