На Индию обрушились полчища саранчи: видео

Несколько крупных роев пустынной саранчи (Schistocerca gregaria) пересекло границу между Пакистаном и Индией еще в конце апреля. Министерство окружающей среды Индии сообщило, что насекомые распространились по территориям штатов Раджастхан, Пенджаб, Харьяна, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш.
Huge swarms of locusts took over the skies in Northern and Central India, as some tried to contain them by spraying pesticides.— ABC News (@ABC) May 27, 2020
Scientists say erratic weather has created ideal conditions for the insects—known to destroy crops and vegetables—to surge. https://t.co/nwlAYzKcTg pic.twitter.com/Ly3cZe3iLj
По заявлениям местных властей, сельское хозяйство Индии понесло большие потери из-за неурожая, который случился по причине смены сезонов, муссонных дождей и пандемии коронавируса. Теперь саранча может уничтожить уцелевшие посевы. Кроме того, не обнаружив подходящей растительности, насекомые наводнили города.
Locust Ataack in Jaipur 🤮 pic.twitter.com/QWHfOXasvf— Akanksha🎨 (@art_lover_09) May 25, 2020
Генеральный директор Государственного индийского совета сельскохозяйственных исследований в Нью-Дели Трилочан Мохапатра заявил, что 700 тракторов, 75 пожарных машин и еще 50 других транспортных средств задействованы в распылении пестицидов для уничтожения насекомых. Также используются дроны и самолеты.
Locusts have been attacking Rajasthan, Punjab, M.P, U.P & destroying crops at an alarming rate! Caused due to delayed monsoons & cyclones. #Locustsattack #india pic.twitter.com/TMrIU7otc9— Muhammad (@Muhammad3531075) May 27, 2020
По словам Мохапатры, саранча затронула около 42 000 гектаров хлопка, летних бобовых и овощных культур. Специалисты отмечают, что такого масштабного нападения этих насекомых на Индию не было уже 26 лет.
Locust invaded 4 states in North West India.. Armageddon coming pic.twitter.com/YNkI29kICt— Richardo EL Toro (@Richardo_ElToro) May 26, 2020
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщает, что причиной увеличения темпов и объемов размножения саранчи в этом году стали сильные дожди и циклоны в Индийском океане. Сильно пострадали от нашествия насекомых Эфиопия, Кения и Сомали.
Пустынная саранча является самым опасным вредителем из всего семейства саранчовых (Acrididae). Она отличается крайней прожорливостью, высокой скоростью и дальностью перелетов колоний, а также интенсивностью размножения (за год успевают развиться 2-5 поколений саранчи). Schistocerca gregaria питается различными, в том числе сельскохозяйственными, травами, кустарниками, деревьями, поедая их листья, стебли, цветы и плоды. В среднем за день каждая особь съедает количество корма, равное ее весу.
Узнайте больше о пустынной саранче — «казни египетской».