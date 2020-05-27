На Индию обрушились полчища саранчи: видео

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщает, что причиной увеличения темпов и объемов размножения саранчи в этом году стали сильные дожди и циклоны в Индийском океане. Сильно пострадали от нашествия насекомых Эфиопия, Кения и Сомали.

Пустынная саранча является самым опасным вредителем из всего семейства саранчовых (Acrididae). Она отличается крайней прожорливостью, высокой скоростью и дальностью перелетов колоний, а также интенсивностью размножения (за год успевают развиться 2-5 поколений саранчи). Schistocerca gregaria питается различными, в том числе сельскохозяйственными, травами, кустарниками, деревьями, поедая их листья, стебли, цветы и плоды. В среднем за день каждая особь съедает количество корма, равное ее весу.

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