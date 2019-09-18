Насекомые
На Камчатке паникуют из-за нашествия полосатых мух. Но они полезны и охраняются во многих регионах
Сирфиды – это аристократы среди мух.
На Камчатке в сентябре появилось необычно большое количество полосатых мух, похожих на ос. Жители региона в соцсетях выражают обеспокоенность по этому поводу, называя появление насекомых настоящим нашествием.
Старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Людмила Лобкова рассказала об этом виде насекомых.
Всего в России насчитывается около 800 видов сирфид, а в мире – около 6000. Ископаемые журчалки описаны из эоцена.