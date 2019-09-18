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Насекомые

На Камчатке паникуют из-за нашествия полосатых мух. Но они полезны и охраняются во многих регионах

18 сентября 2019
Syrphus ribesii
Syrphus ribesii
Фото: Martin Cooper/flickr.com
Сирфиды – это аристократы среди мух.

На Камчатке в сентябре появилось необычно большое количество полосатых мух, похожих на ос. Жители региона в соцсетях выражают обеспокоенность по этому поводу, называя появление насекомых настоящим нашествием.

Старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Людмила Лобкова рассказала об этом виде насекомых.

Всего в России насчитывается около 800 видов сирфид, а в мире – около 6000. Ископаемые журчалки описаны из эоцена.

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