На острове Врангеля нашли популяцию ледникового шмеля

Архангельские учёные идентифицировали шмелей, обитающих на острове Врангеля, расшифровав часть их генома. Анализ показал, что это ледниковый шмель Bombus glacialis, популяция которого ранее была открыта на Новой Земле и считалась единственной на планете.
Ледниковый шмель, обитающий на архипелаге Новая Земля, впервые был описан в 1902 году. Однако долгое время он представлял загадку для энтомологов, поскольку было неясно, новый ли это вид или отличающийся по окраске подвид распространенного на материке шмеля Bombus lapponicus.
Сейчас аналогичную находку на территории заповедника «Остров Врангеля», находящегося в 3 600 км от Новой Земли, совершил завотделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин, который передал собранные образцы биологам ФИЦКИА УрО РАН.
У шмелей с Новой Земли и с острова Врангеля есть небольшие отличия в окраске. У врангелевского – некоторые части брюшка и груди более светлые. На основе генетических различий и географической изоляции ученые выделили врангелевскую популяцию гляциалиса в качестве отдельного подвида, отмечает ведущий научный сотрудник лаборатории приарктических лесных экосистем ФИЦКИА УрО РАН Григорий Потапов.
Открытый подвид назван в память о преподавателе зоологии Поморского госуниверситета (ныне САФУ) Марине Владимировне Подболоцкой (Bombus glacialis marinae ssp).
Ученые отмечают, что ледниковый шмель уникален. Генетически он отличается от всех материковых видов. Предполагается, что в более ранние геологические эпохи холодолюбивый Bombus glacialis занимал широкий ареал на осушенной территории нынешнего арктического шельфа. Потепление, вызвавшее повышение уровня Мирового океана, изолировало популяции на Новой Земле и острове Врангеля. По словам Ивана Болотова, две популяции могли разойтись в период теплого межледниковья около 270 тысяч лет назад.
Остров Врангеля является крупной частью Берингии – древнего моста связывающего Азию и Северную Америку, по которому перемещалась фауна. Там сохранилось большое количество эндемичных видов, что свидетельствует о том, что на острове не было сплошного оледенения.
Численность шмелей на острове Врангеля оценивается выше, чем на Новой Земле, для которой характерны более суровые природные условия, а область распространения – шире. На Новой Земле ледниковый шмель располагает малым числом растений для сбора нектара и пыльцы, а на острове Врангеля флора гораздо богаче. В основном за счет бобовых, таких как астрагалы, копеечник и остролодочник.
На острове Врангеля наблюдается определенная взаимосвязь шмелей с леммингами: насекомые используют норки грызунов для строительства своих гнезд. Естественные враги шмелей – песцы и птицы поморники. Также ученые отмечают на острове Врангеля богатую паразитическую фауну – высокую степень зараженности шмелей и их гнезд различными видами клещей и нематод.
Биологи подчеркивают, что Bombus glacialis – один из немногих эндемичных видов, характерных только для Арктической зоны России, и с крайне узким ареалом. Глобальное потепление и освоение месторождений полезных ископаемых способны нарушить условия местообитаний и привести к гибели этого уязвимого вида. Ученые считают необходимым провести на Новой Земле и острове Врангеля соответствующий мониторинг и намерены ходатайствовать о внесении ледникового шмеля в Красную книгу РФ.