На острове Врангеля нашли популяцию ледникового шмеля

Архангельские учёные идентифицировали шмелей, обитающих на острове Врангеля, расшифровав часть их генома. Анализ показал, что это ледниковый шмель Bombus glacialis, популяция которого ранее была открыта на Новой Земле и считалась единственной на планете.

Ледниковый шмель, обитающий на архипелаге Новая Земля, впервые был описан в 1902 году. Однако долгое время он представлял загадку для энтомологов, поскольку было неясно, новый ли это вид или отличающийся по окраске подвид распространенного на материке шмеля Bombus lapponicus.

Сейчас аналогичную находку на территории заповедника «Остров Врангеля», находящегося в 3 600 км от Новой Земли, совершил завотделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин, который передал собранные образцы биологам ФИЦКИА УрО РАН.