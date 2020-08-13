Найден феромон, заставляющий саранчу собираться в стаи

Многие виды саранчи большую часть времени проводят в совершенно безобидной одиночной фазе, мало отличаясь от обычных кузнечиков. Однако при определенных условиях, позволяющих им бесконтрольно размножаться, они начинают роиться, образовывать все более многочисленные стаи.

В этом случае миллиарды особей собираются вместе и образуют движущийся по небу сплошной ковер, который может заслонить солнце и лишить растительности целые регионы. Подобные гигантские стаи с января опустошают посевы в Африке и Азии, угрожая запасам продовольствия миллионов людей.

Но до сих пор ученые не знали, что заставляет этих насекомых отказываться от одиночного образа жизни и объединяться. Исследование, опубликованное 12 августа в журнале Nature, вероятно, отвечает на этот вопрос.

Перелетная саранча (Locusta migratoria) реагирует на феромон, называемый 4-виниланизолом (4VA). Этот вид саранчи является самым распространенным на планете. Как и остальные виды, эти насекомые могут следовать одним из двух путей по мере взросления: одни становятся одиночными существами, а другие собираются вместе в сплоченную стаю. Саранча также может превращаться из одиночных существ в стадных в любой момент своего жизненного цикла.