Найден белок, отвечающий за превращение рабочих муравьев в королеву

Представители большинства видов муравьев рождаются в определенной касте, практически не имея возможности продвигаться по социальной лестнице. Однако прыгающие муравьи Harpegnathos saltator несколько отличаются от своих собратьев.

Когда королева этих муравьев умирает, рабочие в колонии сражаются за то, кто займет ее место. Муравьи, которые в конечном итоге побеждают, откладывают работу по добыче пищи, начиная командовать другими муравьями и тратить свое время на размножение и откладывание яиц, по сути, принимая на себя роль королевы.

Предыдущие исследования показали, что этот социальный переход сопровождается изменениями в мозге муравья, включая разные экспрессии генов, уровни гормонов и другой клеточный состав. Выяснилось, что правящие муравьи живут примерно в пять раз дольше, чем другие муравьи-рабочие. Но что запускает механизм увеличения продолжительности жизни оставалось загадкой.