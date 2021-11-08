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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Насекомые

Найден белок, отвечающий за превращение рабочих муравьев в королеву

National Geographic Россия
08 ноября 2021
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Муравьи Harpegnathos saltator
Фото: Wikimedia Commons
Его активация увеличивает продолжительность жизни насекомых в пять раз.

Представители большинства видов муравьев рождаются в определенной касте, практически не имея возможности продвигаться по социальной лестнице. Однако прыгающие муравьи Harpegnathos saltator несколько отличаются от своих собратьев.

Когда королева этих муравьев умирает, рабочие в колонии сражаются за то, кто займет ее место. Муравьи, которые в конечном итоге побеждают, откладывают работу по добыче пищи, начиная командовать другими муравьями и тратить свое время на размножение и откладывание яиц, по сути, принимая на себя роль королевы.

Предыдущие исследования показали, что этот социальный переход сопровождается изменениями в мозге муравья, включая разные экспрессии генов, уровни гормонов и другой клеточный состав. Выяснилось, что правящие муравьи живут примерно в пять раз дольше, чем другие муравьи-рабочие. Но что запускает механизм увеличения продолжительности жизни оставалось загадкой.

«Мозги животных пластичны; то есть они могут изменять свою структуру и функции в зависимости от окружающей среды», — Роберто Бонасио, ведущий автор исследования.

Чтобы прояснить этот вопрос Бонасио и его коллеги провели серию экспериментов над муравьями Harpegnathos saltator, в которых их нейроны подвергались воздействию различных уровней гормонов. Команда сосредоточила свое внимание на двух гормонах, в частности на ювенильном гормоне III (JH3) и экдистероидном гормоне 20-гидроксиэкдизоне (20E). Считается, что они оба регулируют социальное поведение муравьев, а также некоторых других социальных насекомых, таких как пчелы.

Когда в мозг муравьев вводился аналог JH3, это снижало их охотничью активность. В это же время введение 20E стимулировало активацию яичников. Полученные данные предполагают, что в сигнальных путях этих гормонов есть что-то, что определяет переход от одной социальной касты к другой.

Выделив определенные нейроны в мозгу муравьев, исследователи более подробно проверили, как этот механизм может работать в лаборатории. Оба социальных гормона в конечном итоге, по-видимому, влияют на нейроны муравьев, активируя единственный белковый фактор, известный как гомолог Крюппеля 1 (Kr-h1).

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Kr-h1 похож на выключатель света, а гормоны — это своеобразные пальцы, которые включают или выключают либо состояние рабочего мозга, либо состояние мозга королевы. В частности, эти гормоны, по-видимому, влияют на то, с какими генами Kr-h1 в конечном итоге связывается внутри нейрональной клетки.

В дальнейшем исследователи намерены выяснить, играет ли Kr-h1 роль в других социальных организмах, имеющих похожие неврологические гормоны.

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