Найдена бабочка – рекордсмен миграции

Ученые выяснили, что один из видов бабочек, обитающих в Африке к югу от Сахары, может мигрировать на тысячи километров. Рекорд поставила репейница (Vanessa cardui): бабочка с крыльями длиной до 31 мм и их размахом до 65 мм.

Она демонстрирует уникальную систему непрерывного спаривания в любое время года. Поколение, зимующее в Африке, там же и размножается, а затем с наступлением весны насекомые летят на север вплоть до Исландии или Шпицбергена, принося потомство и там. В конце лета начинается путь в обратном направлении, при этом самки могут временно приостановить свой полет, когда они готовы к откладыванию яиц, что дает им возможность непрерывно воспроизводиться на протяжении всей миграции.