Найдена бабочка – рекордсмен миграции

Ученые выяснили, что один из видов бабочек, обитающих в Африке к югу от Сахары, может мигрировать на тысячи километров. Рекорд поставила репейница (Vanessa cardui): бабочка с крыльями длиной до 31 мм и их размахом до 65 мм.
Она демонстрирует уникальную систему непрерывного спаривания в любое время года. Поколение, зимующее в Африке, там же и размножается, а затем с наступлением весны насекомые летят на север вплоть до Исландии или Шпицбергена, принося потомство и там. В конце лета начинается путь в обратном направлении, при этом самки могут временно приостановить свой полет, когда они готовы к откладыванию яиц, что дает им возможность непрерывно воспроизводиться на протяжении всей миграции.
Изучая эти передвижения, исследователи получили впечатляющие данные: путешествие может занимать 12 000-14 000 километров, и это самая длинная миграция насекомых из известных на сегодняшний день. Моделирование также показало, что между Африкой и Западной Европой регулярно случается попутный ветер. Для того, чтобы воспользоваться этим преимуществом, насекомые должны лететь на высоте 1-3 км над уровнем моря: их собственная скорость около 6 метров в секунду делает пересечение Сахары сложной задачей.
Было обнаружено, что репейницы летят днем без отдыха, останавливаясь для сна и питания по ночам: это похоже на модель миграции многих ночных певчих птиц. В некоторых случаях бабочки летели без пауз по 40 часов: над теми участками, где растительности не достаточно. Ученые установили, что эти насекомые запасают достаточно жира и энергии, чтобы совершить беспосадочный полет.
Результаты исследования позволяют больше узнать о миграции не только бабочек, но и других насекомых, а также прогнозировать движения их масс: это актуально в случае саранчи или комаров-переносчиков малярии.