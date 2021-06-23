Найдена страна, где обитает больше всего видов бабочек

Специалисты Музея естественной истории в Лондоне подвели итоги работы, посвященной биоразнообразию Колумбии и, в первую очередь, её бабочкам. Полного каталога бабочек Колумбии до недавнего времени не существовало: причиной являются и сложный рельеф, и обстановка внутри страны, и другие факторы. Каталог местных птиц ведется с 1995 года, а информация о бабочках хоть и собиралась, но была разрозненной.
Для исследования научная группа не только отправилась в колумбийские горы, леса и поля, но и проанализировала более 350 000 фотографий и еще сотни публикаций, сделанных с конца XVIII века. Ведущий автор исследования, доктор Бланка Уэртас из лондонского музея, рассказала об экспедиции, которая проводилась в парке Чирибикете — огромном природном массиве, покрытом густыми лесами и скалами.
Команда разбила лагерь на относительно большой высоте и установила световые ловушки для привлечения ночных видов (молей), и смесь сахара, гнилых бананов и навоза в качестве приманки для дневных. Только за несколько дней работы в Чирибикете было обнаружено 86 видов чешуекрылых, в том числе 21 вид бабочек и множество неизвестных видов молей. А в общей сложности ученые каталогизировали 3642 вида и 2085 подвидов: это мировой рекорд по биоразнообразию. Кроме того, это 20% от общего числа всех известных науке бабочек.
Насекомые зарегистрированы в документе «Checklist of Colombian Butterflies». Уэртас и ее коллеги надеются, что эта информация привлечет широкое внимание, а защита бабочек, в свою очередь, также поможет защитить леса Колумбии. По данным Национального департамента планирования, с 2000 по 2019 год страна потеряла почти 2,8 миллиона гектаров леса, что эквивалентно площади Бельгии.
Узнайте о бабочке — рекордсмене по миграции.