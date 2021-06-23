Найдена страна, где обитает больше всего видов бабочек

Специалисты Музея естественной истории в Лондоне подвели итоги работы, посвященной биоразнообразию Колумбии и, в первую очередь, её бабочкам. Полного каталога бабочек Колумбии до недавнего времени не существовало: причиной являются и сложный рельеф, и обстановка внутри страны, и другие факторы. Каталог местных птиц ведется с 1995 года, а информация о бабочках хоть и собиралась, но была разрозненной.

Для исследования научная группа не только отправилась в колумбийские горы, леса и поля, но и проанализировала более 350 000 фотографий и еще сотни публикаций, сделанных с конца XVIII века. Ведущий автор исследования, доктор Бланка Уэртас из лондонского музея, рассказала об экспедиции, которая проводилась в парке Чирибикете — огромном природном массиве, покрытом густыми лесами и скалами.