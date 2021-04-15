Найденное в Косово насекомое назвали в честь коронавируса

В национальном парке Бьешкет-э-Нямуна в Косово был обнаружен новый вид ручейника, эндемичный для этого региона. После молекулярного и морфологического анализа он был описан как вид ручейников, новый для науки.
По иронии судьбы на изучение этого нового насекомого повлияла та же пандемия, которая дала начало его научному названию. Хотя особи этого вида были впервые собраны несколько лет назад, он был описан только во время пандемии COVID-19. Ученые говорят, что название Potamophylax coronavirus было дано в память об этом тяжелом периоде.
Отряд мелких насекомых Trichoptera, к которому принадлежит P. coronavirus, очень чувствителен к загрязнению воды и ухудшению среды обитания. Авторы работы, подчеркивают, что бассейн реки Дечанска Бистрица подвергается загрязнению в результате действия гидроэлектростанции. По словам исследователей, этот мелкомасштабный эндемичный таксон, очень чувствительный к текущей деятельности в реке может исчезнуть, как и многие другие виды.
В этой же статье авторы пишут об идентификации нескольких других видов насекомых на Балканском полуострове, которые ожидают описания после сбора дополнительных образцов. Западные Балканы и особенно Косово оказались важной горячей точкой пресноводного биоразнообразия. За последние несколько лет здесь было обнаружено несколько новых видов насекомых, большинство из которых описано профессором Халилом Ибрахими и его командой.