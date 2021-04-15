Найденное в Косово насекомое назвали в честь коронавируса

В национальном парке Бьешкет-э-Нямуна в Косово был обнаружен новый вид ручейника, эндемичный для этого региона. После молекулярного и морфологического анализа он был описан как вид ручейников, новый для науки.

По иронии судьбы на изучение этого нового насекомого повлияла та же пандемия, которая дала начало его научному названию. Хотя особи этого вида были впервые собраны несколько лет назад, он был описан только во время пандемии COVID-19. Ученые говорят, что название Potamophylax coronavirus было дано в память об этом тяжелом периоде.