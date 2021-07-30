Найти насекомых на фотографии: загадка от Бронксского зоопарка

Сделать это не так-то просто, и после каждого кадра дается правильный ответ. В первом случае это гигантский листовой палочник (Heteropteryx dilatata), эндемик Малайзии. Самки достигают в длину 14-17 см и весят до 70 г, являясь одними из самых тяжелых насекомых в мире. В момент опасности этот палочник, удерживаясь за опору двумя передними парами ног, широко разводит задние, готовясь схватить ими врага.