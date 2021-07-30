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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Насекомые

Найти насекомых на фотографии: загадка от Бронксского зоопарка

Анастасия Баринова
30 июля 2021
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Heteropteryx dilatata
Фото: Bronx Zoo
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Medauroidea extradentata
Фото: Bronx Zoo
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Megaphasma dentricus
Фото: Bronx Zoo
Палочники – непревзойденные мастера маскировки.

Насекомые редко интересуют посетителей зоопарков, и напрасно: это решили показать специалисты из Бронксского зоопарка, создав забавное видео. Всем желающим предлагается найти насекомых, замаскировавшихся на фоне листвы. Посмотрите этот веселый ролик: вам предстоит обнаружить три вида насекомых!

Сделать это не так-то просто, и после каждого кадра дается правильный ответ. В первом случае это гигантский листовой палочник (Heteropteryx dilatata), эндемик Малайзии. Самки достигают в длину 14-17 см и весят до 70 г, являясь одними из самых тяжелых насекомых в мире. В момент опасности этот палочник, удерживаясь за опору двумя передними парами ног, широко разводит задние, готовясь схватить ими врага.

На второй фотографии спрятался вьетнамский, или аннамский палочник (Medauroidea extradentata). Его родиной являются тропические леса Вьетнама, а в Европе он популярен как лабораторное и домашнее животное. В длину насекомое вырастает до 10–12 см, его овальная голова увенчана нитевидными усиками. В природе главные хищники аннамского палочника — птицы и мелкие млекопитающие, и в ответ на угрозы насекомое научилось отлично маскироваться.

Американский бродячий палочник (Megaphasma dentricus) — еще одно крупное, до 15 см в длину, насекомое. Палочников (Phasmatodea) также называют привиденьевыми: настолько незаметными они умеют быть. 

В общей сложности насчитывается более 3000 видов представителей этого отряда.

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