Нам назвали еще одну причину есть насекомых

Ученые настаивают, что нам было бы неплохо изменить свои пищевые привычки.

Насекомых уже давно рекламируют как пищу будущего, не в последнюю очередь – из-за экологических причин. И впрямь, насекомые – отличный источник белка, для производства которого требуется значительно меньше ресурсов по сравнению с традиционным сельским хозяйством.

Заведите ферму мучных червей, скормите им около 2 килограммов пищи, и вы получите килограмм пищевого белка. Чтобы получить столько же из говядины, вам потребуется в 10 раз больше места, при этом произведется в 18 раз больше парниковых газов.

Авторы нового исследования настаивают, что переход на диету, включающую насекомых, может позитивно повлиять и на наш урожай. Проще говоря: ешьте насекомых, а отходы от их разведения используйте на благо сельского хозяйства.

В статье авторы обсуждают, как насекомых и их отходы можно использовать для производства человеческого питания и кормов для животных, а также преимущества, которые такие отходы могут иметь для выращивания устойчивых сельскохозяйственных культур.

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Побочные продукты выращивания насекомых потенциально могут обеспечить фермеров органической добавкой к почве, которая способствует росту растений и воздействует на микробиом почвы, способствуя здоровью растений, пишут исследователи.

О каких побочных продуктах речь?

Прежде всего, это экзувии – экзоскелеты насекомых, оставшиеся после линьки. Также к этим продуктам относят экскременты насекомых; эти два побочных продукта могут стать потенциальной альтернативой обычным удобрениям и пестицидам, пишут ученые.

«Важным компонентом экзувиев насекомых является хитин, высокомолекулярный аминосахарный полисахарид, который также присутствует в клеточных стенках грибов и экзоскелете многих ракообразных. Было продемонстрировано, что хитинсодержащие почвенные добавки способствуют росту растений», – авторы исследования.

«Существует ряд бактерий, которые могут метаболизировать хитин, и эти микробы помогают растениям быть более устойчивыми к болезням и вредителям. Когда экзувии добавляют в почву, популяции этих полезных бактерий увеличиваются», – добавляет Марсель Дике, биолог растений из Вагенингенского университета в Нидерландах.

Кроме того, добавление экскрементов насекомых в почву может способствовать росту растений, поскольку они богаты азотом. Питательный азот важен для роста растений, но его часто не хватает в почве – вот почему его добавляют туда в виде синтетического удобрения.

Авторы считают, что применение побочных продуктов разведения насекомых к сельскохозяйственным культурам может стать шагом на пути к циркулярной системе производства продуктов питания, в которой практически полностью ликвидированы отходы.

В идеальном представлении это выглядит так: насекомых кормят потоками отходов от растениеводства или производства продуктов питания, позже сами насекомые становятся нашей пищей, а затем круг замыкает использование отходов от производства насекомых на благо почвы.

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Следующий шаг, утверждает Дике, – привлечь больше людей к идее употребления в пищу насекомых. В некоторых частях мира насекомые уже прочно вошли в меню человека.

Саранчу обычно употребляют в пищу в десятках африканских стран, где насекомых собирают в начале дня, до того, как они станут активными, а затем варят, очищают и солят. В Демократической Республике Конго гусеницы продаются на рынках круглый год, а термитов можно жарить или сушить на солнце, чтобы растолочь в муку.

«Я ел сверчков, мучных червей и саранчу. Многим людям в нашей части мира нужно привыкнуть к поеданию насекомых, но я могу сказать вам, что я ел много других видов насекомых по всему миру, и у меня всегда были замечательные блюда из них», – резюмирует Дике.

В своей статье авторы обращают особое внимание на таких перспективных насекомых, как большой мучной хрущак (Tenebrio molitor), жук Alphitobius diaperinus, сверчок домовый (Acheta domesticus), черная львинка (Hermetia illucens) и комнатная муха (Musca domestica).