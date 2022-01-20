Насекомые, которые могут разрушить скалы: открытие российских биологов

Наука связывает процессы биоэрозии с морями и океанами: в поисках убежища морские организмы разрушают известняки и коралловые рифы. Далее запускается цепочка изменений: например, коралловый песок – это результат воздействия животных на рифы. В пресноводных водоемах подобные процессы прежде не наблюдались, и было принято считать, что макробиоэрозия в пресной воде отсутствует как таковая.
Это утверждение было опровергнуто учеными Лаверовского центра и САФУ: они обнаружили первое пресноводное насекомое, способное вызывать биоэрозию силикатных горных пород. Проще говоря, эти крылатые малютки буквально способны разрушать камень.
Открытие совершено во время работ по оценке пресноводных биоресурсов Мьянмы. Экспедиция была организована по запросу правительственных органов этой страны.
Насекомое относится к подёнкам (Ephemeroptera, народное название – «однодневки»). Это отряд насекомых, существующий сотни миллионов лет. Их личинки развиваются в пресных водоемах, а дальнейший жизненный цикл взрослой особи связан с воздушной средой. Описанный вид адаптировался к обитанию в горной реке, текущей в скальных ущельях. Он является новым для науки. Ему было дано имя подёнка-камнеед (Languidipes lithophagus).
Насекомое обитает в бассейне реки Баго в центральной части Мьянмы. В ущелье с бурным течением и порогами внимание ученых привлекли скальные породы, поверхность которых была сплошь источена отверстиями. Отделив кусок алевролитовой плиты, они обнаружили внутри личинок и их ходы. До этого момента подёнки встречались только в древесине.
В 2018 году и тоже в Мьянме был найден первый в мире пресноводный организм, вызывающий эрозию силикатных пород. Им оказался моллюск-бурильщик Lignopholas fluminalis. Это животное изначально было морским видом, но по мере тектонического подъема и замещения морской воды пресной адаптировался к новой среде обитания. А годом позже группа американских ученых описала уникальных моллюсков из семейства корабельных червей, разрушающих горные породы в небольшой реке на Филиппинах.
Объединив все эти данные, российские ученые выдвинули гипотезу о том, что все три вида пресноводных бурильщиков: моллюск L.fluminalis, корабельный червь и подёнка-камнеед – произошли в группах беспозвоночных животных, адаптированных к бурению древесины. Это означает, что эволюционный переход от сверления древесины к бурению камней не так уж сложен для животных, уже имеющих подходящие морфологические особенности. В частности, у подёнок есть массивные челюсти (мандибулы), которые работают как перфоратор. «Смена тактики», вероятно, была обусловлена нехваткой древесины в местах их постоянного обитания.
Узнайте о подёнке-«бодибилдере».