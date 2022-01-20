Насекомые, которые могут разрушить скалы: открытие российских биологов

Наука связывает процессы биоэрозии с морями и океанами: в поисках убежища морские организмы разрушают известняки и коралловые рифы. Далее запускается цепочка изменений: например, коралловый песок – это результат воздействия животных на рифы. В пресноводных водоемах подобные процессы прежде не наблюдались, и было принято считать, что макробиоэрозия в пресной воде отсутствует как таковая.

Это утверждение было опровергнуто учеными Лаверовского центра и САФУ: они обнаружили первое пресноводное насекомое, способное вызывать биоэрозию силикатных горных пород. Проще говоря, эти крылатые малютки буквально способны разрушать камень.

Открытие совершено во время работ по оценке пресноводных биоресурсов Мьянмы. Экспедиция была организована по запросу правительственных органов этой страны.

Насекомое относится к подёнкам (Ephemeroptera, народное название – «однодневки»). Это отряд насекомых, существующий сотни миллионов лет. Их личинки развиваются в пресных водоемах, а дальнейший жизненный цикл взрослой особи связан с воздушной средой. Описанный вид адаптировался к обитанию в горной реке, текущей в скальных ущельях. Он является новым для науки. Ему было дано имя подёнка-камнеед (Languidipes lithophagus).