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Насекомые

Насекомые на субантарктических островах теряют способность летать

National Geographic Россия
09 декабря 2020
Чарльз Дарвин
Фото: Wikimedia Commons
Ученые подтвердили еще одну теорию Чарльза Дарвина.

Большинство насекомых умеют летать. Тем не менее, множество видов утратили эту исключительную способность, о чем было известно еще Чарльзу Дарвину, выдающемуся натуралисту и основоположнику эволюционного учения.

На небольших островах, которые находятся на полпути между Антарктидой и такими континентами, как Австралия, почти все насекомые ползают, а не летают. В их число входят даже такие виды как мухи и мотыльки.

«Дарвин и знаменитый ботаник Джозеф Хукер серьезно поспорили о том, почему это происходит. Позиция Дарвина была обманчиво простой. Если вы летаете, вас унесет в море. Те, кто остается на суше для воспроизводства следующего поколения, больше не хотят летать, и в конечном итоге эволюция делает все остальное», — Рэйчел Лейхи, кандидат наук из Школы биологических наук Университета Монаша.

С тех пор, как Хукер выразил сомнения по поводу позиции Дарвина, многие ученые тоже присоединились к нему, считая, что Дарвин ошибался. При этом, эти дискуссии игнорировали место, которое прежде всего ассоциируется с потерей способности летать. Это происходит не на всех островах, а только на субантарктических, которые являются одними из самых ветреных территорий на планете.

Используя большой набор новых данных о насекомых с субантарктических и арктических островов, исследователи изучили каждую идею, которая касалась потери насекомых способности летать. 

В результате работы выяснилось, что Дарвин был прав. Его теория объясняет, почему насекомые в этих местах перестают летать и теряют свои крылья — хотя и в немного измененной форме, но его утверждение верно.

Ветреные погодные условия затрудняют полет насекомых и делают его более затратным с точки зрения энергетики. Таким образом, насекомые перестают вкладывать средства в полет и его высокозатратные основные механизмы (крылья, мускулы крыльев), перенаправляя ресурсы на воспроизводство.

«Примечательно, что спустя 160 лет идеи Дарвина продолжают вносить ясность в экологию», — отмечает Лейхи.

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