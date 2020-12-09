Насекомые на субантарктических островах теряют способность летать

С тех пор, как Хукер выразил сомнения по поводу позиции Дарвина, многие ученые тоже присоединились к нему, считая, что Дарвин ошибался. При этом, эти дискуссии игнорировали место, которое прежде всего ассоциируется с потерей способности летать. Это происходит не на всех островах, а только на субантарктических, которые являются одними из самых ветреных территорий на планете.

Используя большой набор новых данных о насекомых с субантарктических и арктических островов, исследователи изучили каждую идею, которая касалась потери насекомых способности летать.

В результате работы выяснилось, что Дарвин был прав. Его теория объясняет, почему насекомые в этих местах перестают летать и теряют свои крылья — хотя и в немного измененной форме, но его утверждение верно.

Ветреные погодные условия затрудняют полет насекомых и делают его более затратным с точки зрения энергетики. Таким образом, насекомые перестают вкладывать средства в полет и его высокозатратные основные механизмы (крылья, мускулы крыльев), перенаправляя ресурсы на воспроизводство.

«Примечательно, что спустя 160 лет идеи Дарвина продолжают вносить ясность в экологию», — отмечает Лейхи.

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