Насекомые на субантарктических островах теряют способность летать

Большинство насекомых умеют летать. Тем не менее, множество видов утратили эту исключительную способность, о чем было известно еще Чарльзу Дарвину, выдающемуся натуралисту и основоположнику эволюционного учения.
На небольших островах, которые находятся на полпути между Антарктидой и такими континентами, как Австралия, почти все насекомые ползают, а не летают. В их число входят даже такие виды как мухи и мотыльки.
С тех пор, как Хукер выразил сомнения по поводу позиции Дарвина, многие ученые тоже присоединились к нему, считая, что Дарвин ошибался. При этом, эти дискуссии игнорировали место, которое прежде всего ассоциируется с потерей способности летать. Это происходит не на всех островах, а только на субантарктических, которые являются одними из самых ветреных территорий на планете.
Используя большой набор новых данных о насекомых с субантарктических и арктических островов, исследователи изучили каждую идею, которая касалась потери насекомых способности летать.
В результате работы выяснилось, что Дарвин был прав. Его теория объясняет, почему насекомые в этих местах перестают летать и теряют свои крылья — хотя и в немного измененной форме, но его утверждение верно.
Ветреные погодные условия затрудняют полет насекомых и делают его более затратным с точки зрения энергетики. Таким образом, насекомые перестают вкладывать средства в полет и его высокозатратные основные механизмы (крылья, мускулы крыльев), перенаправляя ресурсы на воспроизводство.
«Примечательно, что спустя 160 лет идеи Дарвина продолжают вносить ясность в экологию», — отмечает Лейхи.
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