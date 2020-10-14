Насекомых планируют использовать в качестве дронов для доставки сенсорных датчиков
Исследователи из Вашингтонского университета предложили использовать летающих насекомых, таких как мотыльки, для размещения сенсорных датчиков в труднодоступных местах.
Идея состоит в том, чтобы использовать насекомых в качестве летающей платформы для переноски устройств весом менее 100 миллиграммов. Датчик может быть закреплен на насекомом с помощью небольшого магнитного штифта, окруженного тонкой катушкой провода. Когда насекомое находится в нужном месте, исследователи дистанционно запускают катушку, чтобы создать магнитное поле, генерируя ток, который проходит через нее. Это приводит к тому, что магнитный штифт выскакивает, а датчик безопасно падает на землю с высоты до 22 метров.
По словам Айера, благодаря тому, что датчики весят меньше зубочистки их падение с большой высоты не способно навредить механизмам. Оказавшиеся на земле датчики можно использовать для записи различной информации, например, температуры воздуха и влажности.
«Экологические исследования, такие как, возможно, обнаружение распространения лесных пожаров или мониторинг выбросов на большой территории, являются потенциальными точками применения разработки <…> Еще одна потенциальная область — изучение мелких животных или инвазивных видов», — Маручи Ким, соавтор разработки.
По словам Ким, в настоящее время исследователи сотрудничают с Министерством сельского хозяйства Вашинтона, чтобы отследить места обитания агрессивного азиатского гигантского шершня, который в этом году широко распространился в США.
«На данный момент мы просто используем часть беспроводного датчика, который отслеживает перемещение шершня обратно в колонию. Но в будущем мы могли бы добавить механизм разблокировки, который бы отпускал устройство, как только оно достигнет гнезда», — заключает Ким.
Как отмечают исследователи чувствительные устройства могут передавать данные на расстоянии до 1 километра и потребляют настолько мало энергии, что могут годами работать от одной батареи.
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