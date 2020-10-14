Насекомых планируют использовать в качестве дронов для доставки сенсорных датчиков

По словам Айера, благодаря тому, что датчики весят меньше зубочистки их падение с большой высоты не способно навредить механизмам. Оказавшиеся на земле датчики можно использовать для записи различной информации, например, температуры воздуха и влажности.

«Экологические исследования, такие как, возможно, обнаружение распространения лесных пожаров или мониторинг выбросов на большой территории, являются потенциальными точками применения разработки <…> Еще одна потенциальная область — изучение мелких животных или инвазивных видов», — Маручи Ким, соавтор разработки.

По словам Ким, в настоящее время исследователи сотрудничают с Министерством сельского хозяйства Вашинтона, чтобы отследить места обитания агрессивного азиатского гигантского шершня, который в этом году широко распространился в США.