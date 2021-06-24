Нашествие саранчи: еще одно последствие изменения климата

На западе США воцарилась сильнейшая засуха, вызывающая лесные пожары. Фермерам не хватает воды, и на фоне этого они столкнулись с дополнительной проблемой: нашествием насекомых-вредителей, которые любят жаркую погоду.

Речь идет о прожорливой саранче: для нее высокие температуры идеальны. Сначала она начинает есть нежные побеги, а затем переходит к взрослым растениям и семенным головкам зерновых культур. Вследствие этого не только люди лишаются урожая: даже сельскохозяйственным животным становится нечего есть.

Одна из причин, по которой засуха идет саранче на пользу, заключается в том, что ее естественные враги, паразиты, не могут размножаться без влаги.