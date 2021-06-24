Нашествие саранчи: еще одно последствие изменения климата

На западе США воцарилась сильнейшая засуха, вызывающая лесные пожары. Фермерам не хватает воды, и на фоне этого они столкнулись с дополнительной проблемой: нашествием насекомых-вредителей, которые любят жаркую погоду.
Речь идет о прожорливой саранче: для нее высокие температуры идеальны. Сначала она начинает есть нежные побеги, а затем переходит к взрослым растениям и семенным головкам зерновых культур. Вследствие этого не только люди лишаются урожая: даже сельскохозяйственным животным становится нечего есть.
Одна из причин, по которой засуха идет саранче на пользу, заключается в том, что ее естественные враги, паразиты, не могут размножаться без влаги.
Прогнозируется, что пик вспышки в этом году наступит примерно через два месяца, когда насекомые достигнут 5-7,6 см в длину и съедят всю растительность в зоне своей досягаемости. Без еды они начнут умирать, но к этому моменту яйца на следующий год уже будут отложены.
Численность популяции саранчи уже увеличилась в прошлом году, что подготовило почву для еще большей вспышки этим летом. По словам ученых, эта тенденция станет нормой, поскольку изменение климата повлияло на схему выпадения осадков в этой части страны.
Исследование 2020 года позволило обнаружить плотные скопления взрослых особей саранчи на территории примерно 141 000 км2 в западной части страны, и на основании этого были составлены прогнозы на 2021 год. «Карта опасности» показывает плотность как минимум 15 насекомых на квадратный метр в Монтане, Вайоминге и Орегоне, а также в некоторых частях Айдахо, Аризоны, Колорадо и Небраски.
Федеральные чиновники заявили, что ущерб может стать настолько серьезным, что производителям придется поднять цены на говядину и урожай. Чтобы минимизировать эти последствия, министерство сельского хозяйства США начало распылять с воздуха дифлубензурон: этот пестицид способен убить нимф до того, как те разовьются во взрослых особей. Ожидается, что будет обработано около 7700 квадратных километров: это крупнейшая кампания по уничтожению саранчи с 1980-х годов.
Последняя вспышка в масштабах, сопоставимых с этим годом, длилась с 1986 по 1988 годы: на 8 миллионов гектаров земли было сброшено 5 миллионов литров малатиона.
Масштаб нынешней программы встревожил экологов: они уверены, что яд убьет не только прожорливых вредителей, но и полезных насекомых, в том числе пауков и бабочек. Кроме того, это отразится на качестве продукции органических ферм, прилегающих к зонам опрыскивания.
Со своей стороны правительственные чиновники обещают проводить операцию точечно, распыляя пестицид в небольших концентрациях исключительно на зараженных насекомыми участках. Если же не заняться этим — популяция вырастет снова, и тогда придется применять еще более токсичные химикаты: это не только малатион, но и севин.
Фермеры, владеющие органическими хозяйствами, по-разному оценивают инициативу. В то время как некоторые расстраиваются из-за предстоящей потери своей сертификации, другие согласны с правительственным планом из уважения к проблемам своих соседей.
Узнайте о саранче больше.