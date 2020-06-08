«Не брейте металлиста»: почему сахарские муравьи не боятся жары

Когда температура в Сахаре поднимается до +50 °C, большинство животных начинают искать тень. А вот местные муравьи-бегунки Cataglyphis bombycina ищут пропитание, стремительно выползая из-под земли на раскаленную поверхность пустыни в поисках падали.

В 2015 году сотрудники двух бельгийских университетов, изнемогая от зноя, в течение месяца изучали передвижения муравьев и раскапывали их гнезда, чтобы выяснить, как насекомые приспособились к жизни на горячей сковородке. Вернувшись в Бельгию, ученые рассмотрели муравьев под электронным микроскопом и обнаружили, что плотные волоски треугольного сечения отражают свет, подобно призме, защищая насекомых от перегрева — и придавая их телам металлический блеск.

Когда аспирант Квентин Вилло побрил муравья крошечным скальпелем и поместил его под инфракрасный обогреватель, температура тела насекомого подскочила. По словам исследователя, способ охлаждения сахарских муравьев уникален в животном мире.

Могут ли подобные отражающие волоски защитить и человека? Вилло говорит, что ряд технологических компаний уже заинтересовались его открытием.

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