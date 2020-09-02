Нефтяные мухи – насекомые, личинки которых живут в сырой нефти

Нефтяные мухи (Helaeomyia petrolei) — единственные из известных науке насекомых, которые могут жить в сырой нефти и питаться ей. Этот вид впервые обнаружен на ранчо Ла-Брея в Калифорнии, где находится несколько битумных озер.

Как известно, нефть является весьма токсичным веществом для большинства животных. Однако, будучи личинками, нефтяные мухи плавают вблизи нефтяной поверхности и дышат через особые дыхальца, которые выступают над нефтяной пленкой. Мухи поедают большое количество нефти, но главным образом насекомых, которые попадают в неё. Иногда кишечник мух бывает полностью заполнен нефтью.

До сих пор учеными не описано брачное поведение этих мух, а также то, где они откладывают яйца. Тем не менее предполагается, что это происходит не внутри нефтяного бассейна.

Интересно, что температура нефти в бассейне может достигать 38 °C, однако личинки легко переносят эти изменения.

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