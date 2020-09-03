«Никуда друг без друга»: как муравьи образовали единый сложный организм с бактериями

Ученые считают, что эти зоны играют разные роли в интеграции Blochmannia внутрь муравьев в ходе эмбриогенеза.

«Мы также были удивлены тем, что hox-гены, которые определяют структуру тела и обычно появляются на поздних стадиях развития эмбриона, в этом случае появились очень рано и локализовались в тех же четырех местах, что и гены зародышевой линии. Локализация этих генов в этих четырех различных областях создает систему координат в эмбрионе муравья, где каждый выполняет свою функцию по интеграции бактерий», — объясняют исследователи Маттин Рафики и Эхаб Абухейф.

Работа с более чем 30 близкородственными видами муравьев Camponotus позволила исследователям реконструировать этапы этого объединения. Они обнаружили, что слияние произошло в несколько этапов, начиная с эмбрионов, в которых гены зародышевой линии были локализованы только в одном месте, до тех пор, пока и зародышевые гены, и hox-гены не были найдены во всех четырех.

Однако главным сюрпризом стало то, что эмбрионы с двумя местоположениями этих генов эволюционировали до слияния двух видов. Это означает, что способность к развитию новых мест внутри зародышей муравьев уже существовала. И эту способность бактерии затем могли использовать для радикальных изменений в развитии эмбрионов и интеграции двух видов.

Авторы работы считают, что их выводы можно распространить далеко за пределы исследования.

«Мы предлагаем смелую идею о том, что шаги, которые мы раскрыли для того, как эти бактерии и муравьи объединились, чтобы сформировать облигатные эндосимбиотические отношения, помогут нам понять другие основные объединения, которые привели к возникновению сложных форм жизни. Например, когда одноклеточные организмы собирались, чтобы сформировать многоклеточные», — говорит Абухейф.

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