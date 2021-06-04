Новозеландский долгоносик-жираф вынужден увеличиваться в размерах

В Новой Зеландии живет удивительное жесткокрылое насекомое долгоносик-жираф, также известный как жук-жираф (Lasiorhynchus barbicornis). В 1769 году английский натуралист Джозеф Бэнкс сопровождал Джеймса Кука во время его первого кругосветного путешествия, и на территории Новой Зеландии собрал образцы не известного науке насекомого. Спустя шесть лет датский энтомолог Йохан Кристиан Фабрициус описал новый вид, дав ему имя Curculio assimilis. Позднее биологи пересмотрели классификацию, отнеся находку к семейству длиннотелы (долготелы или брентиды, Brentidae).

В Новой Зеландии других представителей семейства нет: ближайшие родственники находятся в Сулавеси, Австралии, Вануату и Фиджи. Это самое длинное насекомое Новой Зеландии и самый длинный брентид в мире, хотя размер особей сильно отличается: от 15–90 мм у самцов до 12-50 мм у самок. Насекомое демонстрирует сильный половой диморфизм: не только по длине тела, но и по размеру рострума.

У ученых нет объяснения столь заметных различий. Одной из гипотез была адаптация под условия окружающей среды: считалось, что на юге долготелы длиннее. Международная группа ученых решила найти ответ на этот вопрос. Биологи предположили, что большой размер особи обеспечивает ей конкурентное преимущество в брачный период: в мире природы это не редкость.