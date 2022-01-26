Новый вид осы обманом заставляет деревья кормить и укрывать своих детенышей

Биологи из Университета Райса открыли и описали новый вид осы размером всего около миллиметра. Существо получило название Neuroterus valhalla, и это первый в истории вид насекомого, который был описан с полностью секвенированным геномом.

Название вида – это дань уважения тому месту, где он был обнаружен: недалеко от студенческого паба Rice Valhalla.

«Было бы упущением не назвать вид чем-то, связанным с Университетом или Валгаллой», – говорит аспирант Педро Брандао-Диас, который впервые собрал N. valhalla с ветвей массивного живого дуба возле бара весной 2018 года.

Брандао-Диас входил в группу биолога-эволюциониста Скотта Игана, которая в обучении делает упор на практических занятиях.